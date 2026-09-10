Han So Hee Jadi CEO Muda di The Intern, Siap Hadapi Beda Generasi di Dunia Kerja

JawaPos.com - Han So Hee siap menyapa penggemar lewat film The Intern versi korea bersama aktor Choi Min Sik sebagai pemeran utama.

Film ini merupakan remake dari film Hollywood berjudul sama yang dirilis pada 2015 dan dibintangi Robert De Niro serta Anne Hathaway.

Han So Hee dan Choi Min Sik akan membawa kisah tentang perbedaan generasi, tekanan pekerjaan, serta hubungan yang berkembang antara seorang CEO muda dan pekerja senior yang kembali memulai karier dari posisi intern.

Film ini disutradarai oleh Kim Do Young dan dijadwalkan tayang di bioskop Korea Selatan pada 16 September 2026. Sementara itu, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal penayangan The Intern versi Korea di bioskop Indonesia.

Han So Hee Jadi CEO Muda di Perusahaan Fashion

Dalam The Intern, Han So Hee berperan sebagai Seon Woo, seorang CEO muda yang memimpin perusahaan startup fashion. Perusahaan tersebut berkembang pesat dan berhasil menjadi salah satu pendatang baru yang diperhitungkan di industri fashion hanya dalam waktu tiga tahun.

Di balik kesuksesannya, Seon Woo merupakan sosok yang sangat fokus terhadap pekerjaan. Kesibukannya sebagai CEO membuat kehidupan sehari-hari dipenuhi berbagai tuntutan dan tekanan. Kehadiran seorang senior intern kemudian membawa perubahan dalam rutinitasnya.

Karakter Seon Woo menjadi kesempatan bagi Han So Hee untuk menampilkan sisi yang berbeda. Ia tidak hanya dituntut memperlihatkan sosok perempuan muda yang tegas dan memiliki ambisi, tetapi juga karakter yang menghadapi tekanan sebagai pemimpin perusahaan.

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