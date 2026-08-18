Drama My Bias, My Boss Bagikan Cuplikan, Kang Hoon dan Kim Hye Jun Makin Lengket

JawaPos.com - Makin banyak ditonton, kisah Kang Hoon dan Kim Hye Jun dalam drama Korea My Bias, My Boss rilis cuplikan, dimana keduanya melakukan perjalanan dinas.

Dikutip dari Soompi, Selasa (18/8), seperti yang terlihat di episode sebelumnya, Kang Ha Gi mulai penasaran dengan perasaan Nam Da Reum.

Hal itu muncul setelah menyadari bahwa wanita tersebut selalu tersenyum saat melihatnya, sehingga ia meminta saran dari AI.

Drama dari webtoon ini menyoroti kisah Nam Da Reum (Kim Hye Jun), ia bergabung dengan sebuah perusahaan demi bertemu idolanya sejak lama, Lee Chan (Cha Woo Min) dan CEO perusahaan tersebut, Kang Ha Gi (Kang Hoon).

Kang Ha Gi tetap menjaga batasan yang jelas antara dirinya sebagai CEO dan Nam Da Reum sebagai karyawan baru, ia mulai menafsirkan makna di balik setiap tindakan perempuan itu.

Dalam foto baru, keduanya bepergian ke kampung halaman Nam Da Reum dan mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan kenangannya, termasuk sekolah lamanya.

Adapun rumah seorang pengrajin di datangi untuk mengajak kerja sama seorang ahli pembuat simpul dekoratif tradisional Korea.

Saat belajar membuat simpul bersama dan berbincang-bincang, Kang Ha Gi dan Nam Da Reum menjadi lebih dekat dari sebelumnya.

Menariknya, Kang Ha Gi menafsirkan makna di balik tindakan-tindakan kecil maupun sentuhan santai Nam Da Reum, yang diam-diam membuatnya merasa berdebar.