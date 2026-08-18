Drama My Bias, My Boss Bagikan Cuplikan, Kang Hoon dan Kim Hye Jun Makin Lengket

My Bias, My Boss. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Makin banyak ditonton, kisah Kang Hoon dan Kim Hye Jun dalam drama Korea My Bias, My Boss rilis cuplikan, dimana keduanya melakukan perjalanan dinas.
Dikutip dari Soompi, Selasa (18/8), seperti yang terlihat di episode sebelumnya, Kang Ha Gi mulai penasaran dengan perasaan Nam Da Reum.
Hal itu muncul setelah menyadari bahwa wanita tersebut selalu tersenyum saat melihatnya, sehingga ia meminta saran dari AI.
Drama dari webtoon ini menyoroti kisah Nam Da Reum (Kim Hye Jun), ia bergabung dengan sebuah perusahaan demi bertemu idolanya sejak lama, Lee Chan (Cha Woo Min) dan CEO perusahaan tersebut, Kang Ha Gi (Kang Hoon).
Kang Ha Gi tetap menjaga batasan yang jelas antara dirinya sebagai CEO dan Nam Da Reum sebagai karyawan baru, ia mulai menafsirkan makna di balik setiap tindakan perempuan itu.
Dalam foto baru, keduanya bepergian ke kampung halaman Nam Da Reum dan mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan kenangannya, termasuk sekolah lamanya.
Adapun rumah seorang pengrajin di datangi untuk mengajak kerja sama seorang ahli pembuat simpul dekoratif tradisional Korea.
Saat belajar membuat simpul bersama dan berbincang-bincang, Kang Ha Gi dan Nam Da Reum menjadi lebih dekat dari sebelumnya.
Menariknya, Kang Ha Gi menafsirkan makna di balik tindakan-tindakan kecil maupun sentuhan santai Nam Da Reum, yang diam-diam membuatnya merasa berdebar.
Namun, ia mulai merasa perilaku Kang Ha Gi tidak seperti biasanya, jika penasaran, tonton episode berikutnya pada 17 Agustus pukul 20.45. KST.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!