Dunia Drama Korea Berduka, Sutradara Ahn Pan-seok Tutup Usia 65 Tahun

ahn pan seok (x @soompi)
JawaPos.com – Dunia drama Korea tengah berduka atas kepergian sutradara Ahn Pan-seok. Ia meninggal dunia pada usia 65 tahun setelah kondisi kesehatannya memburuk saat menjalani pemulihan dari pendarahan otak. Mengutip laporan Dispatch, kabar tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak di industri drama Korea.
Kondisi Ahn Pan-seok sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah kabar mengenai pendarahan otak yang dialaminya muncul pada 31 Juli 2026.
Kala itu, pihak sang sutradara menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu jadwal penayangan karya terbarunya. Namun, kondisi kesehatannya kemudian memburuk hingga akhirnya ia mengembuskan napas terakhir pada 12 Agustus.
Karya terakhir Ahn Pan-seok adalah drama Genie TV “Dating Doctor”, yang dibintangi Choo Young-woo dan Kim So-hyun.
Proses syuting drama tersebut telah rampung dan tahap penyuntingan juga telah selesai. Dengan demikian, karya tersebut akan menjadi peninggalan terakhir sang sutradara bagi penonton sebelum dirinya berpulang.
Pihak produksi “Dating Doctor” menyampaikan bahwa prosesi pemakaman akan dilakukan secara tertutup. Mereka meminta pengertian agar keluarga yang sedang berduka dapat mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Ahn Pan-seok dengan tenang. Jenazah sang sutradara disemayamkan di rumah duka Seoul National University Hospital.
Ahn Pan-seok memiliki perjalanan panjang di industri drama Korea. Ia bergabung dengan departemen drama MBC sebagai produser pada 1987 sebelum kemudian dikenal sebagai sutradara sejumlah drama populer.
Beberapa karya yang pernah berada di bawah arahannya antara lain “White Tower,” “Something in the Rain,” “Spring Night,” dan “The Art of Negotiation.” Karya-karya tersebut memperkuat reputasinya sebagai salah satu sutradara yang memiliki gaya penyutradaraan khas.
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Jawa Pos
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