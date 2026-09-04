Fan Concert Perdana MODYSSEY “HOW WE BLOOM” Dimulai di Osaka, Ada Jakarta? 

JawaPos.com – MODYSSEY bersiap menemui penggemar secara langsung melalui tur fan concert perdana mereka berjudul “HOW WE BLOOM.”
Menurut laporan Soompi, pengumuman tersebut disampaikan bersamaan dengan perilisan poster baru yang menampilkan jadwal dan lokasi konser. Tur ini akan menjadi langkah baru bagi MODYSSEY untuk semakin dekat dengan penggemar melalui rangkaian pertunjukan spesial.
Perjalanan “HOW WE BLOOM” dijadwalkan dimulai di Osaka pada 2 Oktober 2026. Setelah membuka tur di Jepang, MODYSSEY akan melanjutkan perjalanan menuju Yokohama pada 4 Oktober, sebelum menyapa penggemar di Seoul pada 10 Oktober dan Macau pada 25 Oktober.
Menariknya, daftar tersebut tampaknya belum menjadi keseluruhan rangkaian tur. Poster “HOW WE BLOOM” turut mencantumkan keterangan “and more”, sehingga masih terbuka kemungkinan adanya kota tambahan yang akan diumumkan kemudian. Hal ini tentu membuat penggemar di berbagai negara semakin menantikan kabar mengenai destinasi berikutnya.
Fan concert perdana ini juga hadir di tengah persiapan penting MODYSSEY. Grup tersebut saat ini tengah bersiap untuk menjalani comeback pertama mereka.
Kehadiran comeback bersamaan dengan tur fan concert berpotensi membuat periode akhir 2026 menjadi momen yang semakin spesial bagi perjalanan karier grup.
Dengan empat kota yang sudah dikonfirmasi, “HOW WE BLOOM” menjadi kesempatan bagi MODYSSEY untuk membangun interaksi lebih dekat dengan penggemar di Asia.
Osaka, Yokohama, Seoul, dan Macau akan menjadi titik awal perjalanan mereka, sementara kota-kota berikutnya masih menjadi kejutan yang dinantikan.
Soompi menyebut informasi jadwal dan venue tersebut bersumber dari artist.mnetplus.world. Untuk saat ini, penggemar dapat menantikan pengumuman selanjutnya mengenai tambahan kota serta detail tiket dan acara fan concert MODYSSEY “HOW WE BLOOM.”
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Jawa Pos
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