Baru Debut, MODYSSEY Langsung Siapkan Comeback Pertama pada Oktober 

JawaPos.com – MODYSSEY bersiap membuka babak baru dalam perjalanan karier mereka melalui comeback pertama. Pada 1 September, grup tersebut mengejutkan penggemar dengan merilis sebuah teaser misterius yang mengisyaratkan adanya karya baru pada Oktober mendatang. Kabar ini dilaporkan oleh Soompi dalam artikel yang terbit pada 31 Agustus 2026.
Teaser tersebut belum mengungkap detail lengkap mengenai proyek comeback mereka. Namun, sebuah frasa “2.Multitude: How We Bloom” terlihat dalam gambar teaser dan menjadi petunjuk mengenai konsep atau judul rilisan berikutnya.
Dengan informasi yang masih terbatas, MODYSSEY sukses membuat penggemar semakin penasaran menantikan kejutan berikutnya.
Comeback ini akan menjadi langkah penting bagi MODYSSEY karena merupakan comeback pertama sejak debut. Grup beranggotakan tujuh orang tersebut dibentuk melalui spin-off BOYS II PLANET berjudul PLANET C: HOME RACE.
Mereka kemudian resmi debut dengan single album pertama 1.Got Hooked: An Addictive Symphony, sebagaimana dilaporkan Soompi.
Meski tanggal pasti perilisan dan detail album maupun lagu utama belum diumumkan, teaser “2.Multitude: How We Bloom” memberikan gambaran bahwa MODYSSEY tengah mempersiapkan konsep baru untuk menyapa penggemar.
Rilisan tersebut dijadwalkan hadir pada Oktober 2026, sehingga penggemar masih harus menunggu informasi lanjutan dari grup dan tim produksi.
Sebagai grup yang baru memulai perjalanan di industri K-pop, comeback perdana MODYSSEY tentu menjadi momen penting untuk memperlihatkan perkembangan musikal dan identitas mereka.
Jika debut menjadi langkah pertama untuk memperkenalkan nama, maka rilisan kedua ini dapat menjadi kesempatan bagi MODYSSEY untuk menunjukkan warna yang lebih kuat.
Untuk saat ini, MODYSSEY baru memberikan satu petunjuk melalui teaser “2.Multitude: How We Bloom”. Detail mengenai tanggal perilisan, format album, lagu utama, serta jadwal promosi masih belum diumumkan. Penggemar pun diminta menantikan informasi berikutnya terkait comeback perdana mereka.
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Jawa Pos
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