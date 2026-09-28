Bandara Kansai Osaka Incar Penerbangan Baru, Termasuk Rute Indonesia dan India yang Tutup 2019

Ilustrasi bandara di Jepang. (japantravel.navitime.com)
JawaPos.com - Bandara Internasional Kansai di Osaka, Jepang berencana memperluas jaringan penerbangan internasional. Operator bandara tersebut tengah berdiskusi dengan sejumlah maskapai untuk membuka kembali rute penerbangan yang menghubungkan Kansai dengan Indonesia dan India.
Dilansir dari Kyodo, Senin (28/9), CEO Kansai Airports Yasuaki Mikami mengatakan pihaknya ingin menangkap potensi permintaan secara maksimal dan meningkatkan jumlah rute internasional baru dari Bandara Internasional Kansai.
“Kami ingin benar-benar menangkap permintaan dan meningkatkan jumlah rute baru” untuk penerbangan internasional di Bandara Internasional Kansai, kata Mikami dalam wawancara dengan Kyodo News.
Rute penerbangan dari Kansai ke India dan Indonesia secara bertahap dihentikan sejak 2019.
Mikami yang mulai menjabat pada Juni mengatakan terdapat permintaan kuat dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kansai, terutama Prefektur Osaka, yang ingin menggunakan bandara tersebut untuk perjalanan bisnis ke negara-negara Asia.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak ingin harus menggunakan Bandara Haneda di Tokyo yang juga menjadi salah satu pusat penerbangan domestik dan internasional Jepang.
“Terbang dari Bandara Kansai lebih singkat baik dari sisi waktu maupun jarak dibandingkan terbang melalui Haneda,” ujar Mikami.
Namun, dia tidak menyebutkan kapan penerbangan ke Indonesia dan India akan kembali beroperasi.
Kansai Airports juga mengoperasikan Bandara Osaka Itami dan Bandara Kobe di wilayah Kansai.
Dalam wawancara tersebut, Mikami juga menyatakan minat untuk menarik penerbangan dari wilayah Midwest dan Pantai Timur Amerika Serikat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022