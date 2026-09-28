Bandara Kansai Osaka Incar Penerbangan Baru, Termasuk Rute Indonesia dan India yang Tutup 2019

JawaPos.com - Bandara Internasional Kansai di Osaka, Jepang berencana memperluas jaringan penerbangan internasional. Operator bandara tersebut tengah berdiskusi dengan sejumlah maskapai untuk membuka kembali rute penerbangan yang menghubungkan Kansai dengan Indonesia dan India.

Dilansir dari Kyodo, Senin (28/9), CEO Kansai Airports Yasuaki Mikami mengatakan pihaknya ingin menangkap potensi permintaan secara maksimal dan meningkatkan jumlah rute internasional baru dari Bandara Internasional Kansai.

“Kami ingin benar-benar menangkap permintaan dan meningkatkan jumlah rute baru” untuk penerbangan internasional di Bandara Internasional Kansai, kata Mikami dalam wawancara dengan Kyodo News.

Rute penerbangan dari Kansai ke India dan Indonesia secara bertahap dihentikan sejak 2019.

Mikami yang mulai menjabat pada Juni mengatakan terdapat permintaan kuat dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kansai, terutama Prefektur Osaka, yang ingin menggunakan bandara tersebut untuk perjalanan bisnis ke negara-negara Asia.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak ingin harus menggunakan Bandara Haneda di Tokyo yang juga menjadi salah satu pusat penerbangan domestik dan internasional Jepang.

“Terbang dari Bandara Kansai lebih singkat baik dari sisi waktu maupun jarak dibandingkan terbang melalui Haneda,” ujar Mikami.

Namun, dia tidak menyebutkan kapan penerbangan ke Indonesia dan India akan kembali beroperasi.

Kansai Airports juga mengoperasikan Bandara Osaka Itami dan Bandara Kobe di wilayah Kansai.