Setelah 1 Tahun 7 Bulan, Jisoo Kembali dengan 'CLICK'

JawaPos.com – Jisoo bersiap kembali dengan karya solo terbarunya. Pada 24 Agustus, agensi Blissoo merilis poster teaser, halaman hitung mundur, serta video teaser untuk lagu baru bertajuk “CLICK” melalui media sosial.

Berbagai materi tersebut menjadi tanda dimulainya rangkaian promosi comeback Jisoo yang langsung mengundang rasa penasaran penggemar.

Poster teaser hadir dengan desain sederhana tetapi penuh teka-teki. Sebuah simbol hati dan judul “CLICK” menjadi elemen utama, sementara sejumlah kata kunci ditempatkan sebagai petunjuk tanpa memberikan penjelasan lebih jauh.

Strategi tersebut membuat publik harus menebak-nebak konsep yang tengah dipersiapkan Jisoo untuk karya solo berikutnya.

Misteri semakin kuat melalui halaman hitung mundur yang menampilkan sebuah taman hiburan dengan atmosfer yang tidak biasa. Waktu terus bergerak menuju pukul 13.00 KST pada 4 September, yang diduga menjadi waktu perilisan lagu baru tersebut.

Video teaser turut mempertebal nuansa misterius dengan memperlihatkan tiket taman hiburan yang kemudian diikuti kemunculan berbagai boneka karakter unik dengan atmosfer yang cenderung gelap.

“CLICK” menjadi lagu solo terbaru Jisoo setelah sekitar satu tahun tujuh bulan. Sebelumnya, ia merilis album solo keduanya, “Amortage”, pada tahun lalu.

Melalui album tersebut, Jisoo memperlihatkan sisi musikal yang berbeda dari karya solonya sebelumnya dan mendapatkan sambutan positif dari pendengar internasional.

Kesuksesan “Amortage” terlihat dari pencapaiannya di berbagai tangga musik global. Album tersebut berhasil menduduki posisi pertama iTunes Top Album di 45 wilayah dan negara di seluruh dunia.