Jisoo BLACKPINK Tuai Sorotan Usai Momen Canggung dengan Jung Hae In di New York Fashion Week

JawaPos.com – Jisoo BLACKPINK memicu spekulasi di kalangan warganet setelah sebuah video memperlihatkan momen yang dinilai canggung bersama aktor Jung Hae In di New York Fashion Week.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (16/9), Diketahui bahwa keduanya bertemu dalam acara Tommy Hilfiger pada 10 September dan sempat berpose bersama di hadapan kamera.

Pertemuan tersebut menjadi perhatian penggemar karena Jisoo dan Jung Hae In sebelumnya pernah bekerja sama dalam drama Snowdrop.

Setelah sesi foto berakhir, Jisoo terlihat segera berjalan menjauh dari Jung Hae In sehingga memunculkan beragam tafsiran di media sosial.

Sebagian penggemar menganggap tindakan tersebut sebagai interaksi singkat yang wajar dalam acara mode yang dihadiri banyak selebritas, bahkan ada yang bercanda bahwa Jisoo ingin bertemu dengan tokoh lain yang hadir.

Namun, sebagian warganet lainnya menilai bahasa tubuh Jisoo terlihat kurang nyaman dan mengaitkannya dengan kontroversi yang sedang melibatkan Jung Hae In.

Spekulasi tersebut muncul di tengah kritik terhadap Jung Hae In setelah dirinya secara terbuka menyatakan dukungan kepada aktor Kim Soo Hyun.