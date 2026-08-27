Single Mendatang ‘CLICK’ akan dirilis Jisoo BLACKPINK, Kapan?

JawaPos.com - Bersinar sebagai idol Korea, Jisoo BLACKPINK telah mengungkap rilisnya single CLICK pada 4 September pukul 13.00 KST

Dilansir dari Soompi, Kamis (27/8), tentunya penggemar menantikan gebrakan yang akan dirilis oleh sang penyanyi

Sebelumnya, pada 24 Agustus pukul 18.00 KST, Jisoo merilis video teaser yang misterius, mengumumkan rencananya untuk merilis musik baru pada 4 September.

Jisoo sendiri pertama kali debut sebagai aktris dalam drama tahun 2021 yaitu Snowdrop, baru-baru ini membintangi serial Netflix baru berjudul Boyfriend on Demand.

Jisoo menjadi anggota grup Blackpink, yang debut di bawah naungan YG Entertainment pada Agustus 2016.

Menaiki tangga popularitas, ia memulai debut aktingnya dengan peran cameo dalam serial The Producers (2015) dan menjadi peran utama pertamanya di drama Snowdrop.

Ia diketahui lahir 3 Januari 1995, yang berprofesi sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris Korea Selatan.

Pada Maret 2023, Jisoo merilis album single debutnya, Me, yang menjadi album terlaris oleh solois wanita di Korea Selatan dan yang pertama terjual lebih dari satu juta kopi.

Dalam drama Boyfriend On Demand, ia menjadi seorang produser webtoon yang terlalu banyak bekerja dan berlangganan layanan simulasi kencan virtual untuk merasakan kencan impiannya.