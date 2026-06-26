Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.48 WIB

Intip Aksi Namkoong Min yang Selamatkan Istrinya dalam Drama The Husband

Pemeran Drama The Husband . Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Drama The Husband . Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Telah memiliki banyak karya, aktor Korea Namkoong Min dikabarkan akan berperan sebagai Kang Tae Joo dalam drama The Husband.

Dikutip dari Soompi, menjadi hal ditunggu, ia akan menjadi seorang ahli bedah saraf dalam pernikahan bermasalah, serta mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sang istri.

Dalam poster terbaru, memperlihatkan dirinya menatap tanah dengan kepala tertunduk, tampak bertekad untuk menemukan pelakunya.

Menekankan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkan istrinya, keterangan poster tersebut berbunyi, “Aku akan datang menjemputmu.”

“Ada sesuatu yang benar-benar ingin kukatakan padamu, apa pun yang terjadi,” membuat penggemar makin penasaran

Adapun pemeran lainnya, Lee Seol memerankan istri Kang Tae Joo, Go Se Yoon, dimana dalam posternya, ia diculik dan ketakutan sambil tergeletak di lantai.

Tulisan di gambar menyoroti kebingungan dan keputusasaannya, dengan Go Se Yoon bertanya, “Mengapa kau melakukan ini padauk.”

Faktanya, Kim Dae Myeung menjadi Noh Man Hee, penjahat yang menculik Go Se Yoon, dalam posternya, ia menunjukkan ekspresi  mengerikan ke arah kamera.

Keterangan gambar poster tersebut secara samar-samar menunjukkan bahwa Noh Man Hee yang mudah marah berada di ambang ledakan.

“Sang penjahat menyatakan, “Manusia memiliki batas seberapa banyak mereka dapat bertahan, dan aku telah mencapai batas itu.”

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Selamatkan Istrinya, Intip Kisah Namkoong Min di Drama Baru The Husband - Image
Entertainment

Selamatkan Istrinya, Intip Kisah Namkoong Min di Drama Baru The Husband

Jumat, 5 Juni 2026 | 17.43 WIB

Cari Istrinya, Namkoong Min Mencuri Perhatian dalam Poster Pertama Drama Baru The Husband - Image
Music & Movie

Cari Istrinya, Namkoong Min Mencuri Perhatian dalam Poster Pertama Drama Baru The Husband

Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.36 WIB

Namkoong Min dan Jin Ah-reum Menanti Anak Pertama, Kebahagiaan Baru Setelah 4 Tahun Menikah - Image
Entertainment

Namkoong Min dan Jin Ah-reum Menanti Anak Pertama, Kebahagiaan Baru Setelah 4 Tahun Menikah

Minggu, 21 Juni 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore