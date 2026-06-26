Intip Aksi Namkoong Min yang Selamatkan Istrinya dalam Drama The Husband

JawaPos.com - Telah memiliki banyak karya, aktor Korea Namkoong Min dikabarkan akan berperan sebagai Kang Tae Joo dalam drama The Husband.

Dikutip dari Soompi, menjadi hal ditunggu, ia akan menjadi seorang ahli bedah saraf dalam pernikahan bermasalah, serta mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sang istri.

Dalam poster terbaru, memperlihatkan dirinya menatap tanah dengan kepala tertunduk, tampak bertekad untuk menemukan pelakunya.

Menekankan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkan istrinya, keterangan poster tersebut berbunyi, “Aku akan datang menjemputmu.”

“Ada sesuatu yang benar-benar ingin kukatakan padamu, apa pun yang terjadi,” membuat penggemar makin penasaran

Adapun pemeran lainnya, Lee Seol memerankan istri Kang Tae Joo, Go Se Yoon, dimana dalam posternya, ia diculik dan ketakutan sambil tergeletak di lantai.

Tulisan di gambar menyoroti kebingungan dan keputusasaannya, dengan Go Se Yoon bertanya, “Mengapa kau melakukan ini padauk.”

Faktanya, Kim Dae Myeung menjadi Noh Man Hee, penjahat yang menculik Go Se Yoon, dalam posternya, ia menunjukkan ekspresi mengerikan ke arah kamera.

Keterangan gambar poster tersebut secara samar-samar menunjukkan bahwa Noh Man Hee yang mudah marah berada di ambang ledakan.