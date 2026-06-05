Selamatkan Istrinya, Intip Kisah Namkoong Min di Drama Baru The Husband

Namkoong Min. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Tahukah kamu, drama Korea milik KBS2 The Husband, telah merilis foto-foto terbaru pemerannya, Namkoong Min.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (5/6), menariknya, drama ini menyoroti seorang pria yang melawan penjahat untuk menyelamatkan istrinya, karena diculik tepat sebelum perceraian mereka.
Tak hanya Namkoong Min, drama ini juga dibintangi oleh Lee Seol, Kim Dae Myeung, dan Lee Sang Hee.
Nantinya, Namkoong Min berperan sebagai Kang Tae Joo, yang merupakan seorang ahli bedah saraf dan direktur Rumah Sakit We Are Together.
Ia Kang Tae Joo memutuskan untuk menceraikan istrinya di tengah pernikahan yang bermasalah, dan keesokan harinya, istrinya diculik.
Dalam satu foto, Kang Tae Joo tampak mengenakan pakaian bedah dengan ekspresi serius, di foto lain, ia mengenakan jubah dokter, menunjukkan sikap dingin.
Kemudian Namkoong Min mengungkap, “Saat pertama kali membaca naskahnya, saya terkesan dengan alur cerita yang cepat dan mendalam.”
“Drama ini bukan sekadar thriller krimina, namun mengeksplorasi emosi dan hubungan pasangan secara mendalam,” ungkapnya.
Ia mengaku, tertarik pada kekuatan drama itu sendiri, bukan hanya karakternya, itulah sebabnya ia memilih peran ini.
Menurutnya, “Kang Tae Joo adalah karakter yang terus-menerus terguncang dan hancur, tetapi tidak pernah menyerah sampai akhir, yang menurut saya sangat manusiawi.”
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