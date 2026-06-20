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Leni Setya Wati
Minggu, 21 Juni 2026 | 04.50 WIB

Namkoong Min dan Jin Ah-reum Menanti Anak Pertama, Kebahagiaan Baru Setelah 4 Tahun Menikah

Namkoong Min dan Jin Ah-reum (Pinterest @zailinaina) - Image

Namkoong Min dan Jin Ah-reum (Pinterest @zailinaina)

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, Namkoong Min dikenal sebagai aktor yang selalu berhasil menghidupkan setiap karakter dengan penuh penghayatan.

Dari sosok antagonis yang membuat penonton geram hingga tokoh protagonis yang menyentuh hati, ia membuktikan bahwa kualitas aktingnya bukan sekadar pujian, melainkan hasil dari dedikasi dan kerja keras yang konsisten.

Namun, di balik gemerlap lampu sorot dan padatnya jadwal syuting, kehidupan Namkoong Min kini tengah memasuki babak yang jauh lebih istimewa. 

Juni 2026 menjadi bulan yang penuh kebahagiaan bagi Namkoong Min dan sang istri, Jin Ah-reum. Melalui pengumuman resmi dari agensinya, pasangan ini dikabarkan tengah menantikan kelahiran buah hati pertama mereka.

Kabar ini menjadi hadiah terindah setelah 4 tahun membangun rumah tangga sejak resmi menikah pada 2022.

Perjalanan cinta yang selama ini mereka jalani dengan tenang kini memasuki fase baru yang dipenuhi harapan, kebahagiaan, dan penantian akan hadirnya anggota keluarga kecil mereka.

Selama ini Namkoong Min selalu dipuji karena totalitasnya dalam memerankan berbagai karakter. Namun, kali ini ia tengah bersiap menyandang gelar baru sebagai seorang ayah. 

Di tengah kesibukan syuting dan aktivitasnya sebagai aktor papan atas, Namkoong Min bersiap menyambut tanggung jawab sekaligus kebahagiaan terbesar dalam hidupnya.

Momen ini menjadi pengingat bahwa di balik kesuksesan karier yang gemilang, keluarga tetap menjadi tempat pulang yang paling berarti.

Tak butuh waktu lama setelah kabar bahagia ini diumumkan, media sosial langsung dipenuhi ucapan selamat dan doa dari para penggemar.

Editor: Candra Mega Sari
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