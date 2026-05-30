Aulia Ramadhani
Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.36 WIB

Cari Istrinya, Namkoong Min Mencuri Perhatian dalam Poster Pertama Drama Baru The Husband

Namkoong Min. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Namkoong Min yang telah dikenal sebagai aktor asal Korea, dikabarkan akan berperan di drama  berjudul  The Husband.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (30/5), drama itu telah merilis teaser pertamanya, yang pasti penggemar tak sabar melihat aksi sang aktor.

Nantinya drama thriller romantis ini mengisahkan seorang pria yang terlibat dalam pertarungan sengit melawan penjahat kejam untuk menyelamatkan istrinya, yang diculik tepat sebelum perceraian mereka.

Menariknya, selain Namkoong Min, drama ini juga dibintangi oleh Lee Seol, Kim Dae Myeung, dan Lee Sang Hee.

Aktor tampan Namkoong Min akan memimpin drama ini sebagai Kang Tae Joo, mantan ahli bedah saraf yang menjadi direktur rumah sakit.

Lewat aksinya, ia mempertaruhkan nyawanya dalam pengejaran tanpa henti untuk menyelamatkan istrinya.

The Husband merilis poster pertama yang menampilkan Kang Tae Joo, yang memulai perjuangan sengit saat ia menjadi buronan sekaligus pengejar untuk menemukan istrinya yang hilang.

Dalam poster tersebut, Kang Tae Joo mengenakan setelan jas sambil menerima panggilan telepon dengan tatapan gemetar.

Lebih lanjut, di belakang Kang Tae Joo, api berkobar terang menandakan kebakaran besar, menimbulkan pertanyaan

Teks yang berbunyi, "Sehari setelah kami membicarakan perceraian, istriku diculik," saksikan The Husband akan tayang perdana pada 4 Juli pukul 21.20 KST.

