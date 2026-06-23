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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.51 WIB

CORTIS Kian Bersinar, 'GREENGREEN' Cetak Sejarah dengan Bertahan 4 Pekan di Top 50 Billboard 200

Ilustrasi gambar dari Pinterest @ughhitsruqi

 

JawaPos.com - CORTIS kembali membuktikan daya tariknya di panggung musik dunia.
 
Grup rookie tersebut sukses mengukir pencapaian baru setelah mini album GREENGREEN menjadi album pertama mereka yang mampu bertahan selama lima pekan berturut-turut di jajaran Top 50 Billboard 200, salah satu tangga lagu album paling bergengsi di Amerika Serikat.
 
Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi CORTIS. Setelah mencuri perhatian dengan debut impresif di posisi No. 3 Billboard 200, GREENGREEN terus menunjukkan performa yang konsisten.
 
Di tengah persaingan sengit dari musisi global, album tersebut tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan memperpanjang rekor terbaik sepanjang karier grup.
 
Tak hanya bersinar di Billboard 200, GREENGREEN juga terus menunjukkan dominasinya di berbagai tangga lagu Billboard lainnya.
 
Dilansir dari laman Soompi, album ini masih bertahan di World Albums dan Top Album Sales, membuktikan tingginya minat penggemar terhadap karya terbaru CORTIS.
 
Sementara itu, lagu utama REDRED juga terus mengamankan posisinya di Global 200 serta Global Excl. U.S., memperlihatkan popularitas mereka yang terus meluas di berbagai belahan dunia.
 
Rangkaian prestasi tersebut menjadi bukti bahwa langkah CORTIS di industri musik internasional semakin kokoh.
 
Dalam waktu singkat sejak debut, mereka berhasil menorehkan sederet rekor bergengsi dan kini kembali mencatat sejarah melalui GREENGREEN yang sukses bertahan lima minggu di Top 50 Billboard 200.
 
Dengan momentum yang terus menguat, CORTIS semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu grup K-pop generasi baru yang tengah melesat.
 
Kesuksesan GREENGREEN pun menjadi sinyal bahwa perjalanan mereka di kancah global baru saja dimulai.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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