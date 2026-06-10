Makin Bersinar, GREENGREEN Milik CORTIS Tetap Stabil di 50 Besar Billboard 200

JawaPos.com - Meraih karir gemilang, karya boygrup Korea CORTIS yaitu GREENGREEN kabarnya tetap bertahan di 50 besar Billboard 200.

Dikutip dari Soompi, Rabu (10/6), Billboard mengungkapkan bahwa EP terbaru CORTIS, GREENGREEN, kini menghabiskan minggu keempat berturut-turut di tangga lagu Top 200 Albums.

Posisi itu meranking album-album terpopuler di Amerika Serikat, dimana mereka berada di urutan No. 46.

Faktanya, GREENGREEN awalnya debut di No. 3 di Billboard 200, kini menjadi album pertama CORTIS yang masuk tangga lagu selama empat minggu di 100 besar.

Di luar Billboard 200, GREENGREEN mempertahankan posisinya di No. 2 di tangga lagu Billboard World Albums.

Karya itu juga berada di peringkat No. 6 di tangga lagu Top Album Sales, yang berarti album ini menjadi album terlaris keenam minggu ini di Amerika Serikat.

Makin bersinar, lagu utama CORTIS, REDRED, tetap kuat di No. 28 di tangga lagu Billboard Global Excl. U.S.

Kabarnya juga kembali naik ke No. 54 di Global 200 pada minggu keenamnya di kedua tangga lagu tersebut.

Kemudian CORTIS naik ke peringkat 19 di Billboard Artist 100 pada minggu kedelapan mereka di tangga lagu.