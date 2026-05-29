Selamat! Karya Milik Grup CORTIS ‘GREENGREEN’ jadi Album Pertama, Bertahan 2 Minggu di Top 30 Billboard 200

JawaPos.com - Mendapatkan popularitas di dunia musik, boygrup Korea CORTIS kabarnya meraih Top 30 Billboard 200 dengan album barunya, GREENGREEN.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (29/5), dengan nada menyenangkan dan unik, album tersebut disukai penggemarnya di seluruh dunia.

Pada 27 Mei waktu setempat, Billboard mengungkapkan bahwa EP terbaru CORTIS, GREENGREEN, kini menghabiskan minggu kedua berturut-turut di peringkat No. 30 di tangga lagu Top 200 Albums.

Kabarnya GREENGREEN debut di posisi No. 3 di tangga lagu minggu lalu, menjadikannya album pertama CORTIS yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200.

Selain itu, GREENGREEN kini menjadi album pertama CORTIS yang menghabiskan lebih dari satu minggu di 100 besar Billboard 200.

Di luar Billboard 200, karya tersebut tetap berada di posisi No. 1 di tangga lagu Billboard Top Album Sales dan World Albums untuk minggu kedua berturut-turut.

Untuk lagu utama CORTIS, REDRED, tetap kuat di posisi No. 33 di tangga lagu Billboard Global Excl. U.S. dan No. 68 di Global 200 pada minggu keempatnya di kedua tangga lagu tersebut.

Akhirnya, CORTIS masuk dalam Billboard Artist 100 di peringkat ke-14, menandai minggu keenam mereka secara keseluruhan di tangga lagu tersebut.

Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.