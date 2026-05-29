Selamat! Karya Milik Grup CORTIS ‘GREENGREEN’ jadi Album Pertama, Bertahan 2 Minggu di Top 30 Billboard 200

CORTIS. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Mendapatkan popularitas di dunia musik, boygrup Korea CORTIS kabarnya meraih Top 30 Billboard 200 dengan album barunya, GREENGREEN.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (29/5), dengan nada menyenangkan dan unik, album tersebut disukai penggemarnya di seluruh dunia.
Pada 27 Mei waktu setempat, Billboard mengungkapkan bahwa EP terbaru CORTIS, GREENGREEN, kini menghabiskan minggu kedua berturut-turut di peringkat No. 30 di tangga lagu Top 200 Albums.
Baca Juga:Gabung Acara Variety Farm Operation: Go Go Farm, Aktor Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO Tunjukkan Kekompakan
Kabarnya GREENGREEN debut di posisi No. 3 di tangga lagu minggu lalu, menjadikannya album pertama CORTIS yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200.
Selain itu, GREENGREEN kini menjadi album pertama CORTIS yang menghabiskan lebih dari satu minggu di 100 besar Billboard 200.
Di luar Billboard 200, karya tersebut tetap berada di posisi No. 1 di tangga lagu Billboard Top Album Sales dan World Albums untuk minggu kedua berturut-turut.
Untuk lagu utama CORTIS, REDRED, tetap kuat di posisi No. 33 di tangga lagu Billboard Global Excl. U.S. dan No. 68 di Global 200 pada minggu keempatnya di kedua tangga lagu tersebut.
Akhirnya, CORTIS masuk dalam Billboard Artist 100 di peringkat ke-14, menandai minggu keenam mereka secara keseluruhan di tangga lagu tersebut.
Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.
Anggotanya adalah Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, dan Keonho, di Amerika Serikat, mereka berada di bawah naungan Republic Records.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek