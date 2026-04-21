Hadiri Press Showcase untuk Comeback, CORTIS Berbicara tentang Album GREENGREEN

JawaPos.com - Belakangan ini, para anggota boygrup Korea CORTIS bercerita dan mengekspresikan diri untuk comeback album terbaru yang dirilis 4 Mei, GREENGREEN.

Dilansir dari Soompi, Selasa (21/4), serunya, mereka membahas bagaimana proses berkembang melalui comeback sambil bereksperimen dengan berbagai suara dan genre.

Tema GREENGREEN dan REDRED berkembang dari saran awal James dan dikembangkan untuk lebih mewakili antara apa yang tidak disukai CORTIS dan favorit mereka

Untuk lagu utama REDRED, Martin berbagi, “Saya yakin lagu ini akan sukses,” lalu Seonghyeon lebih lanjut menyebutkan bahwa kelima anggota berpartisipasi dalam memproduksi album tersebut.

Anggota lain, Keonho merefleksikan pertumbuhan grup dan pengalaman CORTIS sejak debut mereka, seperti menjadi penampil utama dalam seri konser NBA Crossover di Los Angeles.

Ia berbagi, “Kami kehabisan ide pada satu titik, tetapi kami mencoba menciptakan pengalaman baru dalam kehidupan sehari-hari kami bersama.”

Serunya, Seonghyeon menjelaskan bahwa mereka menyegarkan diri dengan berjalan-jalan, bermain basket, pergi ke teater dan makan popcorn, serta bekerja di tempat terbuka.

Kemudian saat MC bercanda menyebutkan keunggulan Martin dalam hal basket, Martin menambahkan, “Saya sedang berlatih keras untuk dunk.”

Sementara itu James berkomentar, “Saat membuat koreografi, bagian yang paling penting adalah hook-nya. Kami pikir itu harus mudah diikuti seperti hook lagunya.”