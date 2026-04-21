Aulia Ramadhani
21 April 2026, 17.10 WIB

Hadiri Press Showcase untuk Comeback, CORTIS Berbicara tentang Album GREENGREEN

CORTIS. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini, para anggota boygrup Korea CORTIS bercerita dan mengekspresikan diri untuk comeback album terbaru yang dirilis 4 Mei, GREENGREEN.

Dilansir dari Soompi, Selasa (21/4), serunya, mereka membahas bagaimana proses berkembang melalui comeback sambil bereksperimen dengan berbagai suara dan genre.

Tema GREENGREEN dan REDRED berkembang dari saran awal James dan dikembangkan untuk lebih mewakili antara apa yang tidak disukai CORTIS dan favorit mereka

Untuk  lagu utama REDRED, Martin berbagi, “Saya yakin lagu ini akan sukses,” lalu Seonghyeon lebih lanjut menyebutkan bahwa kelima anggota berpartisipasi dalam memproduksi album tersebut.

Anggota lain, Keonho merefleksikan pertumbuhan grup dan pengalaman CORTIS sejak debut mereka, seperti menjadi penampil utama dalam seri konser NBA Crossover di Los Angeles.

Ia berbagi, “Kami kehabisan ide pada satu titik, tetapi kami mencoba menciptakan pengalaman baru dalam kehidupan sehari-hari kami bersama.”

Serunya, Seonghyeon menjelaskan bahwa mereka menyegarkan diri dengan berjalan-jalan, bermain basket, pergi ke teater dan makan popcorn, serta bekerja di tempat terbuka.

Kemudian saat MC bercanda menyebutkan keunggulan Martin dalam hal basket, Martin menambahkan, “Saya sedang berlatih keras untuk dunk.”

Sementara itu James berkomentar, “Saat membuat koreografi, bagian yang paling penting adalah hook-nya. Kami pikir itu harus mudah diikuti seperti hook lagunya.”

Anggota lain yaitu Martin menyinggung pentingnya orisinalitas dalam video musik yang mereka produksi sendiri untuk REDRED.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Tak HentiTuai Perhatian, CORTIS Raih hingga 2 Juta Pre-Order untuk Mini Album GREENGREEN - Image
Music & Movie

Tak HentiTuai Perhatian, CORTIS Raih hingga 2 Juta Pre-Order untuk Mini Album GREENGREEN

17 April 2026, 14.27 WIB

Pre-Order Album GREENGREEN TerjualLebih dari 1,2 Juta, Boygrup CORTIS Makin Hits - Image
Entertainment

Pre-Order Album GREENGREEN TerjualLebih dari 1,2 Juta, Boygrup CORTIS Makin Hits

06 April 2026, 19.13 WIB

Jadi Sorotan! CORTIS Rilis Tanggal Comeback Pertama Mereka dengan ‘GREENGREEN’ - Image
Entertainment

Jadi Sorotan! CORTIS Rilis Tanggal Comeback Pertama Mereka dengan ‘GREENGREEN’

08 Maret 2026, 04.33 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

