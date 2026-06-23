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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.25 WIB

Kihyun MONSTA X Umumkan Comeback Solo Lewat Mini Album Borderline, Siap Rilis 7 Juli

Ilustrasi gambar dari Pinterest @514monXuniverse

 

JawaPos.com - Kabar yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Kihyun, vokalis utama MONSTA X yang dikenal dengan kemampuan vokalnya yang memukau, dipastikan akan kembali sebagai solois lewat mini album terbaru bertajuk Borderline.
 
Album tersebut dijadwalkan meluncur pada 7 Juli 2026 pukul 18.00 KST, menandai comeback solo pertamanya setelah hampir empat tahun.
 
Pengumuman ini disampaikan Starship Entertainment melalui kanal media sosial resmi MONSTA X.
 
Bersamaan dengan kabar tersebut, dirilis pula video coming soon yang dipenuhi simbol-simbol misterius.
 
Mulai dari gerbang keberangkatan bandara, loket tiket, hingga pintu raksasa yang terbuka di langit, seluruh visualnya seolah mengajak penggemar memasuki perjalanan baru yang penuh makna.
 
Tak hanya itu, jadwal promosi Borderline juga langsung diperkenalkan.
 
Rangkaian konten akan dimulai dengan trailer, dilanjutkan perilisan tracklist, tiga versi foto konsep, teaser video musik, hingga album preview sebelum karya terbaru Kihyun akhirnya resmi menyapa pendengar pada 7 Juli mendatang.
 
Borderline menjadi mini album solo kedua Kihyun setelah YOUTH yang dirilis pada 2022.
 
Melalui album ini, sang idol diperkirakan akan menghadirkan eksplorasi musik yang lebih berani sekaligus memperlihatkan sisi emosional dan kedewasaan yang semakin matang.
 
Album ini juga digadang-gadang menjadi kelanjutan dari kisah musikal yang telah dibangun lewat VOYAGER dan YOUTH.
 
Meski tengah disibukkan dengan aktivitas tur dunia bersama MONSTA X, Kihyun tetap mempersiapkan comeback solonya dengan maksimal.
 
Antusiasme penggemar pun semakin memuncak setelah ia sempat memberikan bocoran mengenai album baru tersebut saat tampil di Seoul Park Music Festival.
 
Dengan konsep yang masih dirahasiakan dan atmosfer teaser yang penuh teka-teki, Borderline diprediksi akan menjadi salah satu comeback solo yang paling dinantikan pada musim panas tahun ini.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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