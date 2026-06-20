Nantikan Karya Spektakuler, Boyrgup ENHYPEN Umumkan Comeback Musim Panas

ENHYPEN. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Boygrup Korea ENHYPEN belakangan ini menuai perhatian menjelang comebacknya dalam waktu dekat.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (20/6), kabarnya mereka akan melakukan comeback pertama mereka sebagai grup beranggotakan enam orang pada bulan Agustus.
Agensinya BELIFT LAB mengkonfirmasi kepada Dispatch, “ENHYPEN sedang mempersiapkan diri dengan tujuan untuk melakukan comeback pada bulan Agustus.”
Mereka juga mengungkap, akan membagikan informasi detail melalui pengumuman resmi, yang pastinya telah dinantikan.
Menariknya, comeback ini menjadi yang pertama ENHYPEN dalam waktu sekitar tujuh bulan setelah perilisan mini album ketujuh mereka, THE SIN : VANISH pada bulan Januari.
Seperti yang diketahui, ini juga merupakan comeback pertama ENHYPEN setelah kepergian anggota Heeseung.
Menjadi perhatian, boygrup yang memiliki berbagai karya indah itu sedang menjalani tur dunia 2026 mereka BLOOD SAGA.
Salah satu albumnya, THE SIN : VANISH terjual sebanyak 1.652.560 kopi pada hari pertama penjualannya saja.
Agensinya, BELIFT LAB, mengungkap THE SIN : VANISH mencapai peringkat No. 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di setidaknya 10 wilayah berbeda, termasuk Brasil, India, dan Turki.
Knife, yang menduduki peringkat No. 1 di tangga lagu realtime Bugs di Korea, juga mencapai No. 1 di Top Songs iTunes di 11 wilayah berbeda, termasuk Argentina, Indonesia, dan Filipina.
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