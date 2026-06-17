20 Tahun Vakum, Tre Amor Vati Comeback ke Dunia Musik Lewat Single Perih

JawaPos.com - Sejumlah personel Tre Amor Vati akhirnya membuat keputusan besar untuk comeback ke dunia hiburan Tanah Air setelah vakum selama 20 tahun. Grup musik asal Jakarta tersebut kini merilis single berjudul Perih.

Tommy selaku gitaris mengungkapkan alasan comeback setelah 20 tahun vakum. Berawal dari pertemuan di antara sejumlah personelnya, yang kemudian melahirkan pembicaraan untuk kembali berkarya di dunia musik.

"Setelah 20 tahun tidak ketemu, kita kumpul lagi. Kita ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya ngobrolin soal musik. Materi yang lama gimana nih?," ceritanya dalam jumpa pers di bilangan Tangerang, belum lama ini.

Bertemu kembali setelah lama sekali sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka pun sepakat untuk aktif kembali di dunia musik dan langsung bergerak cepat untuk merilis single terbaru.

"Kebetulan kita ada lagu yang sebenarnya sudah jadi di tahun 2006. Kita melihat materi lama, kayaknya masih relate sama semua orang," tuturnya.

Mereka kemudian melakukan perencanaan hingga akhirnya mengeksekusi materi lagu yang sudah ada sejak tahun 2006 menjadi single. Mereka membuat aransemen musiknya agar terdengar bisa lebih kekinian.

Proses rekaman single Perih dilakukan di Odesa Studio Jakarta, salah satu studio rekaman yang memiliki sejarah panjang dalam industri musik Indonesia. Adapun mixing dan mastering dipercayakan kepada Nico Veryandi yang berbasis di Bali.

Kehadiran Nico dalam proses pascaproduksi menjadi salah satu faktor yang membuat single Perih terdengar lebih kaya secara musikal, tanpa menghilangkan esensi emosional yang menjadi kekuatan dari lagu tersebut.