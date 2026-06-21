D.O. EXO Kembali sebagai Solois, Siap Sapa Penggemar Lewat Album Baru

D.O EXO (Pinterest @pahma aaa)
JawaPos.com - Setelah membuat penggemar menanti dengan penuh harap, D.O. EXO akhirnya membawa kabar yang menggembirakan.
Penyanyi sekaligus aktor bernama asli Doh Kyung Soo ini dipastikan akan kembali ke industri musik sebagai solois dengan album terbaru yang dijadwalkan meluncur pada Agustus 2026.
Pengumuman ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan EXO-L. Meski detail mengenai judul album, konsep, hingga daftar lagu masih dirahasiakan, kabar comeback ini sudah cukup untuk membangkitkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan karya terbaru dari pemilik suara khas tersebut.
Comeback kali ini menjadi langkah baru D.O. setelah sukses mencuri perhatian lewat berbagai rilisan solonya.
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Selama ini, ia dikenal mampu menghadirkan lagu-lagu yang sederhana namun sarat emosi.
Vokalnya yang hangat berpadu dengan interpretasi yang mendalam membuat setiap karya terasa begitu dekat dengan pendengarnya.
Tak hanya dikenal sebagai vokalis utama EXO, D.O. juga berhasil membangun identitasnya sebagai solois dengan warna musik yang autentik.
Karena itu, album yang akan hadir pada Agustus mendatang diprediksi bakal menampilkan sisi musikal yang semakin matang sekaligus menghadirkan kejutan baru bagi para penikmat musik.
Di media sosial, kabar comeback ini langsung disambut meriah. Banyak penggemar mulai berspekulasi mengenai konsep visual, genre musik, hingga kemungkinan lagu utama yang akan menjadi andalan album tersebut.
Sebagian berharap D.O. tetap mempertahankan nuansa ballad yang telah menjadi ciri khasnya, sementara yang lain menantikan eksplorasi genre yang lebih segar.
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