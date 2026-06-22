Sinopsis Seri Drama The Uncanny Counter (2020-2023): Melawan Kejahatan Sampai ke Akarnya, Yaitu Setannya

JawaPos.com - Kita belum tentu dapat menilai kebaikan dengan benar karena subjektivitas moralitas yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan sosial. Tapi tentunya kita dapat menilai bahwa kejahatan besar adalah tindakan buruk yang perlu dihentikan.

Beberapa kasus unik dimana suatu kejahatan dipengaruhi oleh suatu hal yang diluar nalar, yaitu dipengaruhi oleh hal supranatural.

Untuk memerangi kejahatan yang tidak dapat ditangani seperti biasanya, kita membutuhkan orang-orang khusus pula. Terutama mereka yang dapat melawan makhluk-makhluk tak kasat mata di dalam tubuh seseorang.

“Counter” adalah seseorang yang memiliki hati nurani murni dan diberkahi kekuatan super untuk melawan serta menangkap setan-setan yang merasuki orang-orang dan melakukan berbagai kejahatan.

Selain kekuatan super, setiap “counter” memiliki kekuatan spesial mereka. Namun, demi keselamatan dan kenyamanan manusia biasa, mereka harus hidup bersembunyi.

Mereka juga baru bisa mendapatkan kekuatan tersebut setelah mengalami koma. Dimana mereka akan bertemu dengan rekan kerja mereka di “yung”, atau alam baka. Ketika mereka setuju untuk menjadi “counter”, mereka akan mendapatkan kekuatan super dan kesadaran mereka. Apabila mereka berhenti secara paksa, mereka akan kembali koma.

Salah satu grup “counter”, dan satu-satunya di Korea Selatan, hampir setiap harinya harus berkelahi dengan setan di dalam tubuh seseorang. Saat mereka tidak harus melawan setan-setan tersebut, mereka menjalankan restoran mie. Begini cerita mereka.

Season Pertama (2020)

Pada season pertama, kita akan bertemu para “counter” yang bekerja melindungi para manusia di Korea Selatan.