Sinopsis Seri Drama Korea Queen Mantis (2025): Ibu Pembunuh, Anak Polisi, Bisakah Mereka Bekerja Sama untuk Menangkap Seorang Penjahat?

JawaPos.com - Ibu adalah sosok penting dalam kehidupan dan perkembangan anak. Perannya memainkan pengaruh besar terhadap sifat dan sikap sang anak.

Walaupun ada banyak ibu baik yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, tentunya ada ibu-ibu buruk. Mereka mendapatkan label "buruk" karena banyak hal.

Seperti ketidakmampuan untuk memenuhi hak anak, melakukan kekerasan pada anak, atau sama sekali tidak hadir untuk membesarkannya.

Cha Suyeol (Jang Dongyoon) tumbuh besar membenci ibunya karena dosa besar yang diwarisinya. Ibunya, Jeong Yishin (Ko Hyunjung), adalah seorang pembunuh berantai dengan julukan "Mantis" (belalang sembah).

Dua puluh tahun yang lalu, Yishin tertangkap setelah membunuh lima pria. Seharusnya ia mendapatkan hukuman mati, namun karena Yishin mau bekerja sama dengan baik, ia hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Setelah Yishin tertangkap, Suyeol dibesarkan oleh pamannya yang seorang pendeta gereja kecil di sebuah pedesaan. Setelah dua dekade lamanya, sekarang Suyeol bekerja sebagai seorang polisi di divisi anti-narkoba.

Suyeol menikah dengan kekasihnya, Jungyeon (Kim Bora), yang juga sama-sama yatim piatu tapi dengan latar belakang yang berbeda. Karena mereka berdua tidak memiliki keluarga, Jungyeon sangat ingin memiliki anak.

Tapi, Suyeol tidak merasa siap untuk menjadi orang tua. Alasan utamanya adalah ia takut akan menjadi seperti ibunya.

Tiba-tiba satu negara digegerkan oleh kasus pembunuhan unik. Pembunuhan ini menggunakan metode, cara dan bahkan tempat yang sangat mirip dengan pembunuhan Yishin. Departemen kepolisian menunjuk Detektif Kim Nahee (Lee El) dan timnya untuk menyelidikinya.