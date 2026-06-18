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Jumat, 19 Juni 2026 | 03.32 WIB

Sinopsis Seri Drama Extraordinary Attorney Woo (2022): Salah Satu Pengacara Terhebat di Korea Selatan Juga Sedikit Berbeda

Poster seri drama Korea Selatan Extraordinary Attorney Woo (2022) (IMDb) - Image

Poster seri drama Korea Selatan Extraordinary Attorney Woo (2022) (IMDb)

JawaPos.com - Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah sebuah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang berkomunikasi, berinteraksi dan berperilaku. 

Seseorang dengan kondisi ini akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berhubungan sosial dan belajar. Namun, hal itu juga tergantung dengan tingkat spektrum autisme yang dimiliki. 

Karena tingkat gejala-gejala autisme yang dialami oleh seseorang bisa berbeda-beda, ada seseorang autistik dengan kesulitan untuk hidup mandiri, dan ada lainnya yang dapat hidup seperti orang "normal." 

Woo Youngwoo (Park Eunbin) adalah salah satu seseorang dengan autisme pertama yang berhasil menjadi pengacara dan mendapatkan izin menjadi pengacara di Korea Selatan. 

Tidak hanya itu, ia juga memiliki Sindrom Savant dan memori fotografis. Karenanya, Youngwoo menjadi sangat pintar secara akademis dalam topik yang ia anggap menarik. Dalam kasusnya topik tersebut adalah hukum. 

Ayahnya, Woo Gwangho (Jeon Baesu), membesarkan Youngwoo seorang diri setelah kekasihnya melahirkan Youngwoo. Karena ia tiba-tiba menjadi ayah tunggal, ia memutuskan untuk berhenti kuliah di jurusan hukum dan bekerja. 

Sejak kecil Youngwoo hanya mau makan makanan yang dapat ia lihat dan bedakan bahannya. Salah satu hidangan yang hanya bisa ia santap adalah kimbap, semacam sushi gulung. Terbiasa membuat bermacam-macam kimbap, beliau memutuskan untuk membuka rumah makan kimbap

Youngwoo saat masih kecil adalah anak yang non-verbal, atau tidak bisa berbicara maupun berkomunikasi. Karena itu, ia dan orang-orang disekitarnya kesulitan untuk mengerti satu sama lain. 

Saat ayahnya bekerja, Youngwoo menghibur dirinya dengan membaca buku-buku hukum yang digunakan ayahnya saat masih kuliah. Walaupun bacaannya yang sangat berat, Youngwoo berhasil menghafalkan semua isi buku-buku tersebut. Bahkan kata-kata pertamanya berasal dari ayat undang-undang. 

Sekarang, walaupun Youngwoo berhasil diterima di sebuah firma hukum, ia masih harus menghadapi orang-orang lainnya yang mendiskriminasi dirinya. Bahkan rekan-rekan kerjanya sendiri. 

Editor: Candra Mega Sari
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