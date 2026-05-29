Sinopsis Seri My Dress-Up Darling (2018-2025): Belajar Cosplay dari Nonton Anime tentang Cowok yang Pintar Jahit

Poster anime (kiri) dan sampul jilid pertama (kanan) seri My Dress-Up Darling (IMDb)
Terutama berdandan meniru tokoh-tokoh fiksi kesukaan mereka dari seri komik, anime, novel atau film. Kegiatan ini dinamai cosplay atau costume-play, sebuah hobi atau kegemaran untuk memakai kostum, riasan bahkan aksesoris untuk meniru karakter fiksi.
Ada yang hanya melakukan kegiatan ini sebagai hobi atau pengisi waktu luang saja, dan ada mereka yang menjadi profesional dalam hal ini. Karena itu, kita dapat melihat betapa bedanya para cosplayer amatir dan profesional.
Wakana Gojou adalah seorang cucu pembuat boneka tradisional Jepang, yang nantinya akan menjadi pewaris studio milik kakeknya ini.
Sejak kecil, ia menyukai hal-hal cantik seperti boneka. Akibatnya, ia sering diledek oleh teman-teman masa kecilnya karena memiliki hobi feminin.
Setelah itu, Gojou menjadi seorang penyendiri dan pendiam. Ia sering menghabiskan waktu di ruang kelas menjahit apa pun yang ia sukai.
Sampai ia diketahui oleh Kitagawa Marin, teman sekelasnya yang sangat populer karena gaya berpakaiannya. Marin adalah salah satu perempuan paling modis di sekolah, ia mengecat rambutnya, mewarnai kukunya, dan berdandan lengkap ke sekolah.
Walaupun Marin sangat populer, bahkan karena pekerjaan paruh waktunya sebagai model, ia juga memiliki sebuah rahasia. Ia sangat menyukai cosplay.
Mengetahui bahwa ia memiliki teman yang bisa menjahit dan membuat baju, Marin menjadi kegirangan dan merekrut Gojou sebagai desainer serta penjahit baju pribadinya.
Gojou awalnya kebingungan karena ia mengira Marin akan menyebar rahasianya apabila ia tidak mengikuti permintaan Marin, maka Gojou menurutinya. Padahal Marin hanya sangat bersemangat setelah menemukan teman yang dapat diajak untuk berkreasi dalam dunia cosplay.
Permintaan pertama Marin adalah membuat sebuah gaun bergaya lolita yang ingin ia pakai untuk sebuah acara cosplay. Acara ini ternyata akan berlangsung dalam dua minggu.
