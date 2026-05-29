Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
Sabtu, 30 Mei 2026 | 06.18 WIB

Sinopsis Seri My Dress-Up Darling (2018-2025): Belajar Cosplay dari Nonton Anime tentang Cowok yang Pintar Jahit

Poster anime (kiri) dan sampul jilid pertama (kanan) seri My Dress-Up Darling (IMDb) - Image

Poster anime (kiri) dan sampul jilid pertama (kanan) seri My Dress-Up Darling (IMDb)

JawaPos.com - Orang-orang biasanya mengkaitkan kegemaran bersolek dan berdandan sebagai hobi para perempuan. Tapi, banyak juga laki-laki yang sebenarnya tertarik dengan kedua hal tersebut. 

Terutama berdandan meniru tokoh-tokoh fiksi kesukaan mereka dari seri komik, anime, novel atau film. Kegiatan ini dinamai cosplay atau costume-play, sebuah hobi atau kegemaran untuk memakai kostum, riasan bahkan aksesoris untuk meniru karakter fiksi. 

Ada yang hanya melakukan kegiatan ini sebagai hobi atau pengisi waktu luang saja, dan ada mereka yang menjadi profesional dalam hal ini. Karena itu, kita dapat melihat betapa bedanya para cosplayer amatir dan profesional. 

Wakana Gojou adalah seorang cucu pembuat boneka tradisional Jepang, yang nantinya akan menjadi pewaris studio milik kakeknya ini. 

Sejak kecil, ia menyukai hal-hal cantik seperti boneka. Akibatnya, ia sering diledek oleh teman-teman masa kecilnya karena memiliki hobi feminin. 

Setelah itu, Gojou menjadi seorang penyendiri dan pendiam. Ia sering menghabiskan waktu di ruang kelas menjahit apa pun yang ia sukai. 

Sampai ia diketahui oleh Kitagawa Marin, teman sekelasnya yang sangat populer karena gaya berpakaiannya. Marin adalah salah satu perempuan paling modis di sekolah, ia mengecat rambutnya, mewarnai kukunya, dan berdandan lengkap ke sekolah. 

Walaupun Marin sangat populer, bahkan karena pekerjaan paruh waktunya sebagai model, ia juga memiliki sebuah rahasia. Ia sangat menyukai cosplay.

Mengetahui bahwa ia memiliki teman yang bisa menjahit dan membuat baju, Marin menjadi kegirangan dan merekrut Gojou sebagai desainer serta penjahit baju pribadinya. 

Gojou awalnya kebingungan karena ia mengira Marin akan menyebar rahasianya apabila ia tidak mengikuti permintaan Marin, maka Gojou menurutinya. Padahal Marin hanya sangat bersemangat setelah menemukan teman yang dapat diajak untuk berkreasi dalam dunia cosplay.

Permintaan pertama Marin adalah membuat sebuah gaun bergaya lolita yang ingin ia pakai untuk sebuah acara cosplay. Acara ini ternyata akan berlangsung dalam dua minggu. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Sinopsis Acara Televisi Battle of Fates (2026): Siapa Dukun Paling Hebat di Seantero Korea Selatan? - Image
Music & Movie

Sinopsis Acara Televisi Battle of Fates (2026): Siapa Dukun Paling Hebat di Seantero Korea Selatan?

Sabtu, 23 Mei 2026 | 22.23 WIB

Sinopsis Film We Bought a Zoo (2011): Melewati Masa Duka dengan Membeli Kebun Binatang secara Impulsif - Image
Music & Movie

Sinopsis Film We Bought a Zoo (2011): Melewati Masa Duka dengan Membeli Kebun Binatang secara Impulsif

Rabu, 20 Mei 2026 | 02.11 WIB

Sinopsis dan Review Film Mortal Kombat (2021): Melihat Sejarah Awal Pertandingan Penuh Fatalitas dari Game Klasik - Image
Music & Movie

Sinopsis dan Review Film Mortal Kombat (2021): Melihat Sejarah Awal Pertandingan Penuh Fatalitas dari Game Klasik

Senin, 11 Mei 2026 | 05.02 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore