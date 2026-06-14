Selamat! Colony Tembus 5 Juta Penonton, Kalahkan Film Terlaris Tahun 2025 'The King’s Warden'

Pemeran film Colony (Soompi)
JawaPos.com - Memiliki alur cerita menarik, film Korea yang bertajuk Colony terus mempertahankan posisinya di peringkat No. 1 di box office Korea.
Dilansir dari Soompi, Minggu (14/6), hal ini disambut antusias, Dewan Film Korea juga mengumumkan bahwa film Colony secara resmi telah mencapai total 5.007.673 penonton.
Belum lama pertama kali dirilis pada 21 Mei, film ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 hari untuk mencapai angka 5 juta.
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Faktanya, Colony mencapai tonggak sejarah ini dua hari lebih cepat dari My Daughter Is a Zombie tahun lalu, yang merupakan film terlaris di box office Korea tahun 2025.
Kabarnya Colony menjadi film kedua yang dirilis pada tahun 2026 yang melampaui 5 juta penonton, setelah film yang memecahkan rekor, The King,s Warden.
Disutradarai oleh Yeon Sang Ho, yang telah menghasilkan banyak karya seperti Train to Busan dan Peninsula.
Memiliki cerita menarik, Colony menyoroti film zombie tentang para penyintas, mereka terjebak di sebuah bangunan yang telah diblokade karena virus.
Mereka menghadapi ancaman meningkat dari para yang terinfeksi, yang berevolusi dengan cara tidak terduga.
Kisah mereka pun semakin seru untuk disaksikan karena diperkuat dengan pemeran hebat seperti Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook.
Adapun pemeran lainnya seperti Shin Hyun Been, Kim Shin Rok, Koo Kyo Hwan, dan Go Soo yang menambah chemistry seru.
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