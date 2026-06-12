Bintangi Film Perumahan Laddaland, Titi Kamal Akui Nyaman Berkutat di Genre Horor

JawaPos.com - Mengawali karir sebagai pemain sinetron maupun film drama, Titi Kamal kini berubah haluan. Film yang dibintanginya selama tujuh tahun terakhir lebih banyak mengusung genre horor dengan berbagai sentuhan.

Mulai dari mitologi, supernatural, drama, dan lainnya. Titi Kamal mengaku, sudah betah berkecimpung di dunia tersebut. Terbaru, istri Christian Sugiono itu terlibat di film horor Perumahan Laddaland.

“Jujur, aku memang nyaman sih terlibat di proyek-proyek horor,” ucap Titi saat konferensi pers Perumahan Laddaland di kantor MD Pictures, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Meski begitu, dia mengaku tidak sembarangan ambil tawaran horor. Aktris berusia 44 tahun itu mengklaim, punya standar tersendiri dalam menerima ajakan bermain sebuah film.

“Aku tuh nggak bisa langsung iya, banyak banget yang aku tanyain dari A-Z. Gimana ceritanya, treatment-nya, siapa sutradaranya?” jelas Titi Kamal.

Titi tak menampik, pernah menolak beberapa tawaran karena tidak mencukupi kerakteristik spesifikasinya. “Jadi, pernah ada yang ngajak, aku suka sama ceritanya, tapi dari segi treatment dan beberapa lainnya aku nggak nyaman. Nah, itu aku nggak mau,” ucap Titi Kamal.

Walau tidak jarang juga, penolakan tersebut didasari jadwal kerja yang bentrok dengan proyek lain. Dari sejumlah proyek yang pernah dibintanginya, Titi juga belum pernah merasa kapok hingga trauma main film horor.

“Nggak, karena pertanyaan aku sebelum menerima udah banyak dan detail banget. Jadi, sejauh ini Alhamdulillah nggak ada penyesalan di semua proyek yang aku ikutin,” papar Titi.