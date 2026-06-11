Ratu Sofya Ngaku Belum Dibayar di Project Film, Suami Irish Bella Perlihatkan Bukti Transfer 

JawaPos.com - Perseteruan antara aktris Ratu Sofya dengan rumah produksi HAS Picture masih terus berlanjut. Hal itu terlihat dari unggahan suami Irish Bella, Haldy Sabri, di akun Instagram pribadinya.
Di sana, Haldy Sabri selaku pimpinan HAS Pictures menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran secara profesional terhadap Ratu Sofya atas keterlibatannya dalam film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.
Tak hanya memberikan penegasan apa yang menjadi hak Ratu Sofya telah dibayarkan, Haldy Sabri juga memperlihatkan bukti transfer dilakukan terhadap ayah Ratu Sofya, Sofyan Hasan. Ada transfer angkanya sekitar Rp 38 juta, ada juga sekitar Rp 76 juta.
"Perlu kami tegaskan kembali bahwa keterlibatan Anda dalam proses syuting didasari oleh kesepakatan bersama, yang diperkuat oleh tanda tangan orang tua Anda di dalam kontrak resmi," tulis Haldy Sabri dalam unggahannya di Instagram.
"Segala hak finansial juga telah disepakati untuk disalurkan ke nomor rekening yang tertera dalam dokumen tersebut. Kami berharap Anda dapat memahami isi kontrak yang telah ditandatangani," imbuhnya.
Suami Irish Bella menegaskan bahwa bahwa pembayaran honor telah sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh ayah Ratu Sofya. Jika ternyata sang aktris terus menebar informasi yang tidak benar, maka Haldy Sabri mengancam akan menempuh upaya hukum.
"Apabila narasi yang tidak sesuai fakta ini terus berlanjut, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong," tandas Haldy Sabri.
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