Dibintangi Hana Saraswati, Film Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Mendiang Gary Iskak

JawaPos.com - Film Lastri: Arwah Kembang Desa rencananya akan tayang di bioskop Tanah Air mulai 16 Juli 2026 mendatang. Film yang dibintangi Hana Saraswati tersebut memberikan kesan tersendiri bagi sejumlah pemain karena ia menjadi film terakhir dari mendiang Gary Iskak.

"Ini project terakhir Mas Gary sebelum almarhum nggak ada. Aku ingin film ini dikenang oleh banyak orang," kata Hana Saraswati dalam jumpa pers di bilangan Kemang Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Hana membintangi film ini dengan memerankan karakter sebagai Lastri. Dia menyatakan, saat project ini masuk padanya, pikirannya sempat terbebani karena setting filmnya mengambil era tahun 80-an.

"Ini di tahun 80-an dimana aku belum lahir pada zaman itu. Aku banyak tanya sambil berimajinasi," ungkap Hana.

Salah satu hal yang membebaninya adalah situasi era 80-an nyaris tidak ada dalam bayangannya sama sekali. Dia khawatir penampilan dan apa yang diperlihatkannya dalam film malah tidak sesuai dengan kondisi pada zaman itu.

"Tapi pas kita reading, kesulitan di awal yang sempat aku bayangkan bakal jadi tantangan luar biasa malah tidak terjadi. Mungkin karena banyak yang nuntun kali ya," tutur Hana Saraswati.

Aktris berusia 29 tahun itu juga sempat beradu peran dengan mendiang Gary Iskak. Hana Saraswati berkenalan pertama kalinya dengan almarhum lewat film Lastri: Arwah Kembang Desa.

"Pas lihat penampilannya awalnya, wah serem juga nih bapak. Tapi ternyata pas kenal malah nyaman, menyenangkan. Mas Gary itu bukan baik yang basa basi, tapi baiknya tulus," ujar Hana Saraswati.

Bagian dari rangkaian perilisan film Lastri: Arwah Kembang Desa, trailer filmnya secara resmi dirilis pada Kamis (11/6).