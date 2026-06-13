Ji Sung Jadi Mantan Penagih Utang Legendaris di Drama The Apartment Job, Simak Kisahnya!

Ji Sung (Soompi)
JawaPos.com - Memukau lewat penampilan akting, aktor Korea Ji Sung akan berperan dalam drama mendatang The Apartment Job.
Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), menarik untuk disaksikan, drama ini menyoroti kisah mantan bos Geng Oasis, Park Hae Kang (Ji Sung).
Karakternya unik, ia mencalonkan diri sebagai presiden dewan penghuni apartemen untuk mendapatkan uang tersembunyi di gedung tersebut.
Sepanjang jalan, ia bergabung dengan para penghuni untuk mengungkap korupsi dan pelanggaran.
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Meski Park Hae Kang menjalankan perusahaan perdagangan, ternyata ia diam-diam mengoperasikan tempat perjudian ilegal yang melayani secara eksklusif VIP dengan peringkat kredit tingkat atas.
Raja penagihan utang menjadi julukannya, ia membanggakan rekor 0 persen utang yang belum dibayar yang luar biasa.
Terlihat aura kejam Park Hae Kang, ia benar-benar melepaskan citra orang baik yang ditampilkannya dalam proyek sebelumnya.
Ekspresi dan cara bicara yang terkontrol semakin memperkuat sifat teliti dan penuh perhitungan dari karakter tersebut.
Mengomentari penampilan Ji Sung, tim produksi menyatakan, "Penampilan pertamanya hanyalah awal dari transformasi mengejutkan yang dialaminya di The Apartment Job."
Jika penasaran, drama The Apartment Job dijadwalkan akan tayang perdana pada 11 Juli pukul 22:40 KST.
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