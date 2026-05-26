Jung Woo Sung, Jung Sung Il, dan Wi Ha Joon Siap Membintangi Film Aksi Sejarah Bertajuk Sal Saeng Bu

JawaPos.com - Hadirkan kisah menegangkan, Jung Woo Sung, Jung Sung Il, dan Wi Ha Joon akan beradu akting di film Korea, Sal Saeng Bu (judul literal).

Dilansir dari Soompi, Selasa (26/5), sayang untuk dilewatkan, Sal Saeng Bu merujuk pada dokumen 'daftar pembunuhan' yang ditulis oleh Han Myeong Hoe selama Pembersihan Gyeyu, kudeta yang dipimpin oleh Pangeran Agung Suyang.

Agar saingan politik hilang, Han Myeong Hoe mengkategorikan para pejabat berdasarkan tindakan masa lalu, menentukan hidup dan mati mereka.

Kisah ini diambil dari webtoon dengan judul yang sama, mengisahkan seorang gadis bernama Lee Hwa, yang kehilangan segalanya selama Pembersihan Gyeyu.

Ia memulai jalan balas dendam untuk membunuh Han Myeong Hoe, ahli strategi yang membuat daftar pembunuhan.

Makin menarik, Jung Woo Sung akan berperan sebagai ahli strategi kejam Han Myeong Hoe, yang mengatur pembersihan berdarah dan secara pribadi menyusun daftar pembunuhan.

Rencananya, Jung Sung Il akan berperan sebagai Ban Seok, anggota organisasi rahasia Hwajeopmong, yang dibentuk untuk membunuh Han Myeong Hoe dan para pejabat lainnya.

Adapun aktor Wi Ha Joon akan tampil sebagai cameo sebagai Pangeran Suyang, seorang bangsawan yang sangat ambisius dan yakin bahwa ia ditakdirkan untuk merebut takhta.

Sementara itu, proses casting sedang berlangsung untuk Lee Hwa, wanita muda yang memilih jalan iblis malam untuk membalas dendam terhadap Han Myeong Hoe.