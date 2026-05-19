Film Baru HOPE Akan Diperankan Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon, Simak Kisahnya

Pemeran Film HOPE. (Soompi)
JawaPos.com – Zo In Sung kini membuktikan popularitasnya sebagai aktor Korea ternama, dimana ia akan berperan di film mendatang HOPE.
Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), film yang telah diundang ke bagian kompetisi Festival Film Cannes ke-79 ini, telah merilis trailer internasionalnya, serta tayang di bioskop Korea musim panas ini.
Dalam film ini akan mengisahkan Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala kantor polisi cabang Pelabuhan Hopo yang terletak di Zona Demiliterisasi (DMZ).
Kemudian setelah mendengar berita penampakan harimau dari pemuda setempat, seluruh desa dilanda keadaan darurat saat mereka menghadapi kenyataan yang luar biasa.
Menariknya, film ini disutradarai oleh Na Hong Jin, yang menerima pujian tinggi untuk karya-karyanya termasuk The Chaser, The Yellow Sea, dan The Wailing.
Teaser dibuka dengan desa Pelabuhan Hopo yang diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal. Petugas Sung Ae (Jung Ho Yeon) keluar dari mobil patroli yang berhenti di tengah jalan.
Sementara Bum Seok, yang berhenti di depan sebuah toko yang rusak parah, dihadapkan dengan pemandangan mengejutkan.
Kemudian, adegan berlanjut mengikuti Bum Seok, pemuda desa Sung Ki (Zo In Sung), dan Petugas Sung Ae, bersama penduduk lainnya, saat mereka menghadapi kekuatan yang menyerang desa.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20