Film Baru HOPE Akan Diperankan Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon, Simak Kisahnya

JawaPos.com – Zo In Sung kini membuktikan popularitasnya sebagai aktor Korea ternama, dimana ia akan berperan di film mendatang HOPE.

Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), film yang telah diundang ke bagian kompetisi Festival Film Cannes ke-79 ini, telah merilis trailer internasionalnya, serta tayang di bioskop Korea musim panas ini.

Dalam film ini akan mengisahkan Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala kantor polisi cabang Pelabuhan Hopo yang terletak di Zona Demiliterisasi (DMZ).

Kemudian setelah mendengar berita penampakan harimau dari pemuda setempat, seluruh desa dilanda keadaan darurat saat mereka menghadapi kenyataan yang luar biasa.

Menariknya, film ini disutradarai oleh Na Hong Jin, yang menerima pujian tinggi untuk karya-karyanya termasuk The Chaser, The Yellow Sea, dan The Wailing.

Teaser dibuka dengan desa Pelabuhan Hopo yang diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal. Petugas Sung Ae (Jung Ho Yeon) keluar dari mobil patroli yang berhenti di tengah jalan.

Sementara Bum Seok, yang berhenti di depan sebuah toko yang rusak parah, dihadapkan dengan pemandangan mengejutkan.