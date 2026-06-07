Makin Seru, Shin Ha Kyun Mengejutkan Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo di Drama Fifties Professionals

JawaPos.com - Belakangan ini, drama Korea berjudul Fifties Professionals telah merilis foto-foto terbaru menjelang episode selanjutnya.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (6/6), hadirkan keseruan, drama ini menceritakan tiga pria paruh baya yang tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya.

Mereka diasingkan ke pulau terpencil Yeongseon setelah sebuah insiden misterius dan mulai pencarian yang pahit manis untuk mengungkap kebenaran 10 tahun yang lalu.

Di episode sebelumnya, Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) memilih misinya daripada keluarganya dan berangkat untuk membantu Jaksa Kang (Kim Shin Rok).

Sambil menyelidiki kebenaran di balik peristiwa satu dekade lalu, Jaksa Kang menjadi sasaran Yoo In Gu (Hyun Bong Sik).

Di bawah tekanan yang semakin besar dari Ketua Do (Kwon Yul), Yoo In Gu akhirnya memutuskan untuk menyingkirkannya.

Kemudian foto-foto yang baru dirilis memperlihatkan Jung Ho Myung, Kang Beom Ryong, dan Ma Gong Bok (Lee Hak Joo) berhadapan di sebuah minimarket.

Sementara Jung Ho Myung tampak tenang, Kang Beom Ryong terlihat jelas tidak nyaman, seolah-olah ia bertemu dengan seseorang yang lebih baik dihindarinya.

Ma Gong Bok bekerja sama dengan Jung Ho Myung di belakang Kang Beom Ryong untuk diam-diam membuntuti Bong Je Soon (Oh Jung Se).