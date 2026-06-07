Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.59 WIB

Makin Seru, Shin Ha Kyun Mengejutkan Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo di Drama Fifties Professionals

Pemeran Fifties Professionals. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Fifties Professionals. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini, drama Korea berjudul Fifties Professionals telah merilis foto-foto terbaru menjelang episode selanjutnya.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (6/6), hadirkan keseruan, drama ini menceritakan tiga pria paruh baya yang tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya.

Mereka diasingkan ke pulau terpencil Yeongseon setelah sebuah insiden misterius dan mulai pencarian yang pahit manis untuk mengungkap kebenaran 10 tahun yang lalu.

Di episode sebelumnya, Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) memilih misinya daripada keluarganya dan berangkat untuk membantu Jaksa Kang (Kim Shin Rok).

Sambil  menyelidiki kebenaran di balik peristiwa satu dekade lalu, Jaksa Kang menjadi sasaran Yoo In Gu (Hyun Bong Sik).

Di bawah tekanan yang semakin besar dari Ketua Do (Kwon Yul), Yoo In Gu akhirnya memutuskan untuk menyingkirkannya.

Kemudian foto-foto yang baru dirilis memperlihatkan Jung Ho Myung, Kang Beom Ryong, dan Ma Gong Bok (Lee Hak Joo) berhadapan di sebuah minimarket.

Sementara Jung Ho Myung tampak tenang, Kang Beom Ryong terlihat jelas tidak nyaman, seolah-olah ia bertemu dengan seseorang yang lebih baik dihindarinya.

Ma Gong Bok bekerja sama dengan Jung Ho Myung di belakang Kang Beom Ryong untuk diam-diam membuntuti Bong Je Soon (Oh Jung Se).

Dengan Jung Ho Myung tiba-tiba muncul di hadapan mereka, tampaknya kerja sama rahasianya mungkin akan segera terbongkar, saksikan episode 5 pada 5 Juni pukul 21.50 KST.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Intip Serunya Kisah Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo di Drama Baru ‘Fifties Professionals’ - Image
Music & Movie

Intip Serunya Kisah Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo di Drama Baru ‘Fifties Professionals’

Rabu, 6 Mei 2026 | 14.52 WIB

Jadi Tontonan Menarik, Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae akan Beraksi dalam Drama Fifties Professionals - Image
Entertainment

Jadi Tontonan Menarik, Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae akan Beraksi dalam Drama Fifties Professionals

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.58 WIB

Bagikan Teaser, Intip Aksi Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae di Drama Fifties Professionals - Image
Music & Movie

Bagikan Teaser, Intip Aksi Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae di Drama Fifties Professionals

Kamis, 1 Januari 2026 | 01.37 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore