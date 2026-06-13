Api Membara Terlihat di Wajah Heo Nam Jun, Saksikan Kisahnya di Episode Selanjutnya Drama My Royal Nemesis

JawaPos.com - Kisah dari aktor Heo Nam Jun semakin memikat perhatian penggemar di drama Korea My Royal Nemesis.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol dengan sebutannya yaitu monster ciptaan kapitalisme.

Cha Se Gye dan Choi Moon Do (Jang Seung Jo) secara resmi memulai pertarungan mereka atas suksesi Grup Chail, di episode sebelumnya.

Kesepakatan dengan Cha Dal Soo (Yoon Joo Sang) pun dibuat, Se Gye mengumumkan kembalinya ke perusahaan, sementara Moon Do dipindahkan ke cabang AS.

Suasana tegang terjadi di antara kedua rival, dimana Moon Do kemudian meningkatkan konflik dengan menargetkan orang-orang di sekitar Seo Ri untuk memprovokasi Se Gye.

Lebih buruk lagi, Seo Ri dan Dal Soo terlibat dalam kecelakaan truk, membuat Se Gye dikelilingi bahaya yang semakin besar.

Terlihat Se Gye di dalam ruang interogasi polisi, dimana ia jatuh ke dalam perangkap Moon Do, yang telah sepenuhnya berhenti menyembunyikan jati dirinya.

Sebelumnya, Moon Do memicu kemarahan melalui serangkaian rencana yang semakin jahat, termasuk skandal deepfake.

Rumor palsu yang melibatkan insiden tabrak lari akibat pengemudi mabuk dan tuduhan penggantian narkoba semakin memperkeruh suasana.