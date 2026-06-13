Api Membara Terlihat di Wajah Heo Nam Jun, Saksikan Kisahnya di Episode Selanjutnya Drama My Royal Nemesis

Heo Nam Jun (Soompi)
JawaPos.com - Kisah dari aktor Heo Nam Jun semakin memikat perhatian penggemar di drama Korea My Royal Nemesis.
Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol dengan sebutannya yaitu monster ciptaan kapitalisme.
Cha Se Gye dan Choi Moon Do (Jang Seung Jo) secara resmi memulai pertarungan mereka atas suksesi Grup Chail, di episode sebelumnya.
Kesepakatan dengan Cha Dal Soo (Yoon Joo Sang) pun dibuat, Se Gye mengumumkan kembalinya ke perusahaan, sementara Moon Do dipindahkan ke cabang AS.
Suasana tegang terjadi di antara kedua rival, dimana Moon Do kemudian meningkatkan konflik dengan menargetkan orang-orang di sekitar Seo Ri untuk memprovokasi Se Gye.
Lebih buruk lagi, Seo Ri dan Dal Soo terlibat dalam kecelakaan truk, membuat Se Gye dikelilingi bahaya yang semakin besar.
Terlihat Se Gye di dalam ruang interogasi polisi, dimana ia jatuh ke dalam perangkap Moon Do, yang telah sepenuhnya berhenti menyembunyikan jati dirinya.
Sebelumnya, Moon Do memicu kemarahan melalui serangkaian rencana yang semakin jahat, termasuk skandal deepfake.
Rumor palsu yang melibatkan insiden tabrak lari akibat pengemudi mabuk dan tuduhan penggantian narkoba semakin memperkeruh suasana.
Terlihat juga Se Gye duduk berhadapan dengan seorang detektif di ruang interogasi yang remang-remang, membuat suasana tegang.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa