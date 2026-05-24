Tuai Perhatian, Lim Ji Yeon Mabuk dan Buat Heo Nam Jun Khawatir di Drama My Royal Nemesis

Pemeran drama My Royal Nemesis. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Memilki cerita menarik, drama Korea My Royal Nemesis belakangan ini merilis cuplikan untuk episode mendatangnya.
Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), dengan genre komedi romantic, drama ini dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh penjahat terkenal dari era Joseon.
Lalu Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol yang kejam dan dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.
Pada episode sebelumnya dari My Royal Nemesis, Cha Se Gye melancarkan kampanye besar-besaran untuk memenangkan hati Shin Seo Ri.
Episode tersebut berakhir ketika Shin Seo Ri meraih tangan Cha Se Gye yang tidak sadarkan diri tepat ketika alat defibrillator akan digunakan padanya, menyebabkan mereka berdua tersengat listrik.
Foto terbaru dari episode selanjutnya drama ini, Cha Se Gye menyaksikan Shin Seo Ri syuting iklan pertama dalam kariernya di Pulau Jeju.
Dalam momen makan malam perayaan setelahnya, Shin Seo Ri yang berseri-seri menikmati dirinya sendiri setelah minum terlalu banyak.
Menariknya, Cha Se Gye yang khawatir tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Shin Seo Ri, dan dia tampak agak tidak senang saat mengawasinya dengan saksama.
Suasana di tengah kekacauan perayaan, perhatian Cha Se Gye sepenuhnya terfokus pada Shin Seo Ri yang mabuk.
Jika penasaran tentang apa yang terjadi selama perjalanan Shin Seo Ri dan Cha Se Gye ke Jeju, saksikan episode selanjutnya dari My Royal Nemesis pada 23 Mei pukul 21.50 KST
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi