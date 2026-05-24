Tuai Perhatian, Lim Ji Yeon Mabuk dan Buat Heo Nam Jun Khawatir di Drama My Royal Nemesis

JawaPos.com – Memilki cerita menarik, drama Korea My Royal Nemesis belakangan ini merilis cuplikan untuk episode mendatangnya.

Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), dengan genre komedi romantic, drama ini dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh penjahat terkenal dari era Joseon.

Lalu Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol yang kejam dan dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.

Pada episode sebelumnya dari My Royal Nemesis, Cha Se Gye melancarkan kampanye besar-besaran untuk memenangkan hati Shin Seo Ri.

Episode tersebut berakhir ketika Shin Seo Ri meraih tangan Cha Se Gye yang tidak sadarkan diri tepat ketika alat defibrillator akan digunakan padanya, menyebabkan mereka berdua tersengat listrik.

Foto terbaru dari episode selanjutnya drama ini, Cha Se Gye menyaksikan Shin Seo Ri syuting iklan pertama dalam kariernya di Pulau Jeju.

Dalam momen makan malam perayaan setelahnya, Shin Seo Ri yang berseri-seri menikmati dirinya sendiri setelah minum terlalu banyak.

Menariknya, Cha Se Gye yang khawatir tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Shin Seo Ri, dan dia tampak agak tidak senang saat mengawasinya dengan saksama.

Suasana di tengah kekacauan perayaan, perhatian Cha Se Gye sepenuhnya terfokus pada Shin Seo Ri yang mabuk.