Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 24 Mei 2026 | 21.01 WIB

Tuai Perhatian, Lim Ji Yeon Mabuk dan Buat Heo Nam Jun Khawatir di Drama My Royal Nemesis

Pemeran drama My Royal Nemesis. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran drama My Royal Nemesis. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Memilki cerita menarik, drama Korea My Royal Nemesis belakangan ini merilis cuplikan untuk episode mendatangnya.

Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), dengan genre  komedi romantic, drama ini dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh penjahat terkenal dari era Joseon.

Lalu Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, pewaris chaebol yang kejam dan dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.

Pada episode sebelumnya dari My Royal Nemesis, Cha Se Gye melancarkan kampanye besar-besaran untuk memenangkan hati Shin Seo Ri.

Episode tersebut berakhir ketika Shin Seo Ri meraih tangan Cha Se Gye yang tidak sadarkan diri tepat ketika alat defibrillator akan digunakan padanya, menyebabkan mereka berdua tersengat listrik.

Foto terbaru dari episode selanjutnya drama ini, Cha Se Gye menyaksikan Shin Seo Ri syuting iklan pertama dalam kariernya di Pulau Jeju.

Dalam momen makan malam perayaan setelahnya, Shin Seo Ri yang berseri-seri menikmati dirinya sendiri setelah minum terlalu banyak.

Menariknya, Cha Se Gye yang khawatir tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Shin Seo Ri, dan dia tampak agak tidak senang saat mengawasinya dengan saksama.

Suasana di tengah kekacauan perayaan, perhatian Cha Se Gye sepenuhnya terfokus pada Shin Seo Ri yang mabuk.

Jika penasaran tentang apa yang terjadi selama perjalanan Shin Seo Ri dan Cha Se Gye ke Jeju, saksikan episode selanjutnya dari My Royal Nemesis pada 23 Mei pukul 21.50 KST

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bagaimana Lim Ji Yeon dapat Beradaptasi? Saksikan Kisahnya di Drama My Royal Nemesis - Image
Music & Movie

Bagaimana Lim Ji Yeon dapat Beradaptasi? Saksikan Kisahnya di Drama My Royal Nemesis

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.03 WIB

Drama My Royal Nemesis Bagikan Cuplikan Baru, Intip Kisah Menarik Lim Ji Yeon - Image
Music & Movie

Drama My Royal Nemesis Bagikan Cuplikan Baru, Intip Kisah Menarik Lim Ji Yeon

Minggu, 3 Mei 2026 | 23.54 WIB

Bagikan Foto Baru, Lim Ji Yeon Nampak Gigih dalam Drama My Royal Nemesis - Image
Entertainment

Bagikan Foto Baru, Lim Ji Yeon Nampak Gigih dalam Drama My Royal Nemesis

Selasa, 28 April 2026 | 17.25 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore