Drama My Royal Nemesis Bagikan Cuplikan Baru, Intip Kisah Menarik Lim Ji Yeon

JawaPos.com - Aksi lucu aktris Lim Ji Yeon dalam drama Korea My Royal Nemesis kini semakin ditunggu penggemar.

Dilansir dari Soompi, drama yang baru saja membagikan cuplikan itu rencananya tayang pada 8 Mei pukul 21.50 KST mendatang.

Serunya, My Royal Nemesis menceritakan Lim Ji Yeon sebagai Shin Seo Ri, seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon.

Kemudian Heo Nam Jun akan berperan sebagai Cha Se Gye, seorang pewaris chaebol yang kejam yang dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme.

Cuplikan yang baru dirilis dari episode perdana drama ini dimulai setelah penjahat Joseon Kang Dan Shim (juga diperankan oleh Lim Ji Yeon).

Secara ajaib terbangun di masa kini dalam tubuh Shin Seo Ri, kini dirasuki oleh roh Kang Dan Shim, Shin Seo Ri berdiri di atap gedungnya dan memandang ke arah Seoul modern.

Setelah berganti pakaian kasual, Shin Seo Ri duduk untuk membaca koran ketika sebuah video sejarah yang diputar di ponsel di dekatnya tiba-tiba menarik perhatiannya.

Video tersebut menghadirkan kejadian singkat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Korea, yang semuanya sama sekali asing bagi Shin Seo Ri, yang baru saja tiba di abad ke-21 dari era Joseon.

Meneteskan air mata, peristiwa-peristiwa bersejarah yang dijelaskan dalam video tersebut benar-benar membuat Shin Seo Ri emosional.