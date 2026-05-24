Disukai Penonton, Drama My Royal Nemesis Raih Rating Dua Digit, Filing For Love Tuai Rekor Tertinggi

JawaPos.com – Menjadi tontonan menarik, drama Korea My Royal Nemesis dikabarkan berhasil telah menembus angka dua digit dalam rating penayangan.

Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), bergenre komedi romantic, drama populer ini menyelesaikan paruh pertama penayangannya dengan rating penonton tertinggi hingga saat ini.

Di sisi lain, menurut Nielsen Korea, episode keenam My Royal Nemesis melonjak ke rating rata-rata nasional 10,3 persen, menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa

Menariknya, drama baru MBC Fifties Professionals, tayang di slot waktu yang sama, memperoleh rating rata-rata nasional 3,6 persen untuk episode keduanya.

Kemudian ada Filing for Love dari tvN, mencapai rating penonton tertinggi hingga saat ini untuk hari Sabtu, yang membuktikan drama itu menarik perhatian.

Faktanya, episode terbaru drama ini menempati peringkat pertama di slot waktunya di semua saluran, mendapat rating rata-rata nasional 5,9 persen.

Drama ini menceritakan dunia perkantoran yang menceritakan kisah Noh Ki Joon (Gong Myoung), dulunya ia merupakan andalan tim audit sebuah perusahaan besar.

Kemudian ia turun jabatan untuk menangani pelanggaran internal, akan ada juga Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang pemimpin tim audit yang tangguh dan eksentrik dengan sebuah rahasia.

Di sisi lain, drama JTBC We Are All Trying Here yang hanya tersisa satu episode lagi, sedikit menurun menjadi rating rata-rata nasional 4,1 persen menjelang episode terakhirnya.