Aulia Ramadhani
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.35 WIB

Tunjukkan Perhatian, Ahn Hyo Seop Rawat Chae Won Bin di Drama Sold Out on You

Ahn Hyo Seop dan Chae Won Bin. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Berhasil memikat penonton, drama Korea Sold Out on You selalu ditunggu di setiap episodenya.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (8/5), belakangan ini, drama yang diperankan Ahn Hyo Seop itu telah merilis foto-foto terbaru menjelang episode mendatang.

Drama seru ini mengisahkan Matthew Lee (Ahn Hyo Seop), seorang petani perfeksionis yang mengerjakan banyak pekerjaan.

Kemudian  Dam Ye Jin (Chae Won Bin), seorang pembawa acara belanja rumahan papan atas yang menderita insomnia parah.

Dari foto yang dibagikan, terlihat Matthew Lee (Ahn Hyo Seop), diam-diam mengawasi Dam Ye Jin(Chae Won Bin) dengan penuh perhatian.

Sebagai imbalan untuk menandatangani kontrak pasokan bahan baku dengan L’Étoile, Matthew Lee meminta agar Dam Ye Jin hanya minum satu pil tidur sehari.

Namun semua itu dengan syarat pembawa acara belanja rumahan yang bertanggung jawab harus menjaga kesehatannya.

Telihat juga bagaimana Dam Ye Jin kembali mengalami gejala tidur sambil berjalan, keluar rumah di malam hari dengan pakaian tipis sementara Matthew Lee berusaha menghentikannya.

Mengejutkan, perempuan tersebut tampak pingsan dengan semangkuk lauk piring berserakan di sekitarnya, mengisyaratkan kondisinya yang semakin memburuk.

Matthew Lee dan penduduk desa berupaya membantu Dam Ye Jin, semuanya memberikan usaha dan ketulusan yang besar agar Dam Ye Jin dapat tidur nyenyak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
