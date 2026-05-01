Diperankan Ahn Hyo Seop, Rating Drama Sold Out On You Terlihat Sedikit Menurun untuk Episode ke-4

JawaPos.com – Belakangan ini, diketahui bahwa rating penonton untuk drama Korea Sold Out On You sedikit menunjukkan penurunan.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), Sold Out on You yang tayang di SBS ini harus mengalami sedikit penurunan rating penonton untuk episode keempatnya.

Menurut Nielsen Korea, drama komedi romantis ini turun ke rating rata-rata nasional 2,7 persen, menandai titik terendah sepanjang masa untuk acara tersebut.

Ahn Hyo Seop sebelumnya telah memikat penggemar di film Korea bertajuk Omniscient Reader: The Prophecy.

Drama Sold Out on You bercerita tentang Matthew Lee (Ahn Hyo Seop), seorang yang bekerja sebagai petani perfeksionis.

Dengan kecerdasannya yang tajam, energinya yang menyenangkan, dan kemampuannya yang magnetis untuk memikat pelanggan, bahkan mengorbankan tidur demi tetap berada di puncak.

Ia yang menjalankan banyak pekerjaan akhirnya bertemu Dam Ye Jin (Chae Won Bin), berprofesi sebagai pembawa acara belanja rumahan papan atas penderita insomnia parah.