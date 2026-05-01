Aulia Ramadhani
Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.58 WIB

Diperankan Ahn Hyo Seop, Rating Drama Sold Out On You Terlihat Sedikit Menurun untuk Episode ke-4

Drama Sold Out On You. (Soompi)

JawaPos.com – Belakangan ini, diketahui bahwa rating penonton untuk drama Korea Sold Out On You sedikit menunjukkan penurunan.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), Sold Out on You yang tayang di SBS ini harus mengalami sedikit penurunan rating penonton untuk episode keempatnya.

Menurut Nielsen Korea, drama komedi romantis ini turun ke rating rata-rata nasional 2,7 persen, menandai titik terendah sepanjang masa untuk acara tersebut.

Ahn Hyo Seop sebelumnya telah memikat penggemar di film Korea bertajuk Omniscient Reader: The Prophecy.

Drama Sold Out on You  bercerita tentang Matthew Lee (Ahn Hyo Seop), seorang yang bekerja sebagai petani perfeksionis.

Dengan kecerdasannya yang tajam, energinya yang menyenangkan, dan kemampuannya yang magnetis untuk memikat pelanggan, bahkan mengorbankan tidur demi tetap berada di puncak.

Ia  yang menjalankan banyak pekerjaan akhirnya bertemu Dam Ye Jin (Chae Won Bin), berprofesi sebagai pembawa acara belanja rumahan papan atas penderita insomnia parah.

Chae Won Bin mengungkap, “Keterampilan teknis itu penting, tetapi saya percaya hal yang paling penting adalah pola pikir di balik pengenalan suatu produk.”

Artikel Terkait
Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You - Image
Music & Movie

Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You

Jumat, 17 April 2026 | 14.38 WIB

Bergenre Komedi Romantis, Kim Bum akan Main di Drama Sold Out on You External - Image
Entertainment

Bergenre Komedi Romantis, Kim Bum akan Main di Drama Sold Out on You External

Jumat, 10 April 2026 | 22.49 WIB

Berperan Jadi Petani, Intip Kisah Ahn Hyo Seop dalam Drama Baru Sold Out on You - Image
Entertainment

Berperan Jadi Petani, Intip Kisah Ahn Hyo Seop dalam Drama Baru Sold Out on You

Jumat, 3 April 2026 | 21.28 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

