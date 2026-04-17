Aulia Ramadhani
17 April 2026, 14.38 WIB

Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You

Chae Won Bin. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Menjelang penayangan perdana pada 22 April pukul 21.00 KST, drama Korea Sold Out on You telah membagikan beberapa  foto terbaru aktris Chae Won Bin.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), selalu dinantikan, di drama ini ia akan menjadi pembawa acara home shopping terkemuka yang pasti membuat penasaran

Bergenre komedi romantic, drama ini mengisahkan tentang cinta Matthew Lee (Ahn Hyo Seop), seorang petani perfeksionis yang menjalankan banyak pekerjaan

Dam Ye Jin (Chae Won Bin) akan hadir ke hidupnya, sebagai seorang pembawa acara home shopping terkemuka yang menderita insomnia parah.

Dengan kecerdasannya yang tajam, energinya yang menyenangkan, dan kemampuannya yang magnetis untuk memikat pelanggan, bahkan mengorbankan tidur demi tetap berada di puncak.

Foto-foto terbaru menyoroti kesibukan kehidupan sehari-hari Dam Ye Jin, dari kantor hingga lokasi logistik dan lokasi syuting di dalam maupun luar ruangan.

Meskipun ia memancarkan kehadiran yang tajam dan teliti saat meninjau dokumen, ia langsung beralih ke senyum hangat dan ramah di depan kamera, menyoroti profesionalismenya.

Chae Won Bin mengungkap,“Keterampilan teknis itu penting, tetapi saya percaya hal yang paling penting adalah pola pikir di balik pengenalan suatu produk.”

Ia juga menunjukkan kesamaan antara dirinya dan karakternya, “Saya senang merekomendasikan produk yang saya sukai kepada teman-teman, jadi ku pikir aku mirip dengan Dam Ye Jin.”

Ia menambahkan, “Dam Ye Jin hanya memutuskan untuk menjual sesuatu setelah mencobanya sendiri dan merasa 200 persen puas, hal itu membuatnya percaya diri.”

