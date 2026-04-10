Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
10 April 2026, 22.49 WIB

Bergenre Komedi Romantis, Kim Bum akan Main di Drama Sold Out on You External

Kim Bum. (Soompi) - Image

Kim Bum. (Soompi)

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan, Kim Bum, kabarnya akan tampil di drama baru, Sold Out on You.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/4), Kim Bum membagikan pengalamannya berperan sebagai Seo Eric, direktur eksekutif merek perawatan kulit global L’Étoile, yang sangat dinantikan oleh para penggemar

Sang aktor berbagi, “Saya telah mendengar banyak rekomendasi dan bahkan ‘permintaan’ yang menyenangkan dari orang-orang di sekitar saya untuk bermain dalam komedi romantic.”

 Ia membagikan, betapa ini pengalaman menyenangkan dapat menyapa pemirsa melalui ‘Sold Out on You’ dengan kesempatan ini.

Sang aktor juga menjelaskan daya tarik utama Seo Eric sebagai "kejujurannya," Kim Bum berkata, "Ketika pertama kali membaca naskah, saya tertarik pada bagaimana ia sangat jujur dan proaktif tentang perasaannya.”

"Karena perubahan dalam dirinya ini berasal dari Dam Ye Jin, saya tidak hanya fokus pada emosinya sendiri tetapi juga pada mengutamakan orang lain,” ungkapnya

“Karakter saya juga mengekspresikan perasaannya dengan jelas namun lembut, sehingga orang lain tidak merasa terbebani, tertekan, atau bersalah,” jelasnya

Ia berpendapat, “Chae Won Bin memiliki energi yang cerah, mengangkat suasana di lokasi syuting, aku dapat menghidupkan karakter Seo Eric dengan lebih baik.”

Terakhir, ia berbagi, “Sutradara, penulis, staf, dan para aktor semuanya membawa semangat murni ke proyek ini,” saksikan Sold Out on You pada 22 April pukul 21.00 KST.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Berperan Jadi Petani, Intip Kisah Ahn Hyo Seop dalam Drama Baru Sold Out on You - Image
Entertainment

Berperan Jadi Petani, Intip Kisah Ahn Hyo Seop dalam Drama Baru Sold Out on You

03 April 2026, 21.28 WIB

Ahn Hyo Seop dan Kim Bum akan Beradu Akting di Drama Sold Out on You - Image
Entertainment

Ahn Hyo Seop dan Kim Bum akan Beradu Akting di Drama Sold Out on You

26 Maret 2026, 19.46 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore