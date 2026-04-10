Bergenre Komedi Romantis, Kim Bum akan Main di Drama Sold Out on You External

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan, Kim Bum, kabarnya akan tampil di drama baru, Sold Out on You.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/4), Kim Bum membagikan pengalamannya berperan sebagai Seo Eric, direktur eksekutif merek perawatan kulit global L’Étoile, yang sangat dinantikan oleh para penggemar

Sang aktor berbagi, “Saya telah mendengar banyak rekomendasi dan bahkan ‘permintaan’ yang menyenangkan dari orang-orang di sekitar saya untuk bermain dalam komedi romantic.”

Ia membagikan, betapa ini pengalaman menyenangkan dapat menyapa pemirsa melalui ‘Sold Out on You’ dengan kesempatan ini.

Sang aktor juga menjelaskan daya tarik utama Seo Eric sebagai "kejujurannya," Kim Bum berkata, "Ketika pertama kali membaca naskah, saya tertarik pada bagaimana ia sangat jujur dan proaktif tentang perasaannya.”

"Karena perubahan dalam dirinya ini berasal dari Dam Ye Jin, saya tidak hanya fokus pada emosinya sendiri tetapi juga pada mengutamakan orang lain,” ungkapnya

“Karakter saya juga mengekspresikan perasaannya dengan jelas namun lembut, sehingga orang lain tidak merasa terbebani, tertekan, atau bersalah,” jelasnya

Ia berpendapat, “Chae Won Bin memiliki energi yang cerah, mengangkat suasana di lokasi syuting, aku dapat menghidupkan karakter Seo Eric dengan lebih baik.”