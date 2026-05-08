Aulia Ramadhani
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.31 WIB

Drama Baru Kim Moo Yeol dan Jin Ki Joo, Teach You A Lesson, Rilis Teaser Pertama!

Pemeran Teach You A Lesson. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Akan tayang 5 Juni, drama Korea Netflix Teach You a Lesson telah merilis poster dan teaser baru.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (8/5), menarik perhatian, drama ini mengisahkan tentang Biro Perlindungan Hak Pendidikan (ERPB) fiktif.

Menjadi sebuah gugus tugas pemerintah yang dibentuk untuk mengembalikan otoritas guru di era siswa yang nakal, orang tua yang menuntut, dan sekolah yang kesulitan.

Terlihat dari poster tersebut menampilkan Na Hwa Jin (Kim Moo Yeol), Choi Gang Seok (Lee Sung Min), Im Han Rim (Jin Ki Joo), dan Bong Geun Dae (P.O).

Menariknya, mereka adalah anggota ERPB, sebuah kelompok yang dibentuk untuk mengembalikan ketertiban di sekolah-sekolah yang kacau.

Pada poster menunjukkan pemeran berdiri berdampingan dengan senyum santai di depan sebuah sekolah tempat spanduk anti-kekerasan sekolah yang robek tergantung.

Hal itu mencerminkan runtuhnya otoritas di sekolah dan menyoroti ambisi, tekad, dan kepercayaan diri biro tersebut.

 Slogan, “Biarkan kami melindungi Anda!” mengisyaratkan bagaimana biro tersebut, yang berdiri bersama para korban di tengah kekacauan dalam sistem pendidikan, akan menyelesaikan krisis tersebut.

Dalam poster, dimulai dengan Na Hwa Jin memperkenalkan dirinya sebagai inspektur ERPB di depan para siswa yang mempertanyakan identitasnya.

Di tengah-tengah ini, Na Hwa Jin dengan tegas berkata, “Jangan khawatir, kami akan melindungi Anda,” saat ia, bersama Im Han Rim dan Bong Geun Dae, langsung menuju sekolah tanpa ragu-ragu.

