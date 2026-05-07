Keromantisan Nampak Terlihat, Intip Foto Pernikahan IU dan Byeon Woo Seok di Drama Perfect Crown

JawaPos.com - Kisah cinta antara Seong Hui Ju (IU) dan Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok) di drama Korea selalu menggoda penonton

Dilansir dari Soompi, Kamis (7/5), belakangan ini mereka membagikan foto-foto yang belum dirilis dari pernikahan IU dan Byeon Woo Seok.

Upacara pernikahan yang mengharukan dari Seong Hui Ju dan Pangeran Ian terungkap saat mereka akhirnya mengikat janji suci meskipun banyak keberatan.

Meskipun ada upaya untuk meracuni pasangan tersebut selama upacara, Seong Hui Ju dan Pangeran Ian mengatasi krisis tersebut dan semakin dekat.

Menariknya, dari foto-foto yang baru dirilis menyoroti berbagai momen dari pernikahan Seong Hui Ju dan Pangeran Ian.

Terlihat visual yang luar biasa antara Seong Hui Ju, yang anggun mengenakan gaun pengantin yang indah, dan Pangeran Ian, yang tampak berwibawa dalam jubah resmi tradisionalnya,

Keduanya juga membungkuk sesuai dengan prosedur upacara dan menyapa publik dari atas tandu juga menarik perhatian.

Saat mereka secara resmi mengumumkan pernikahan mereka di hadapan seluruh bangsa dan mengambil langkah pertama mereka sebagai pasangan suami istri

Salah satu gambar tampak menarik, menunjukkan keluarga Castle Group tersenyum cerah saat berpose untuk foto.