Drama Penuh Luka 'Azure Spring' diperankan Yeri (Kim Ye Rim) dan Kang Sang Jun, Bagaimana Kisahnya?

JawaPos.com – Tak hanya sebagai anggota girlgrup Korea Red Velvet, kini Yeri (Kim Ye Rim) membuktikan aktingnya di drama Azure Spring

Dilansir dari Soompi, Kamis (7/5), drama itu menarik perhatian dengan merilis teaser baru yang pastinya selalu ditunggu.

Drama ini mengisahkan bagaimana menyembuhkan luka batin, mengikuti Seo Anna (Kim Ye Rim), yang terhenti karena takut akan masa depan.

Kemudian ada Yoon Deok Hyun (Kang Sang Jun), yang tetap terjebak di masa lalu dan tidak mampu bergerak maju.

Keduanya oun bekerja sebagai haenyeo (perenang wanita) dan haenam (perenang pria), secara bertahap tumbuh melalui satu sama lain.

Nampak teaser yang baru dirilis dimulai dengan Seo Anna, dulunya ia menjadi perenang tim nasional yang menjanjikan dan terpaksa mengubur mimpinya karena cedera.

Ia pun kehilangan harapan dan kepercayaan diri, tertulis teks yang berbunyi, “Saat mimpiku terhenti, seorang pria muncul di hadapanku.”

Di sisi lain, ada Yoon Seok Hyun dikenal di kalangan penduduk desa sebagai seorang pemuda misterius yang usia, profesi, dan masa lalunya diselubungi misteri.

Anna mendapatkan keberanian untuk menghadapi tantangan baru saat ia menghadapi dunia laut yang baru karena diselamatkan Yoon Seok Hyun