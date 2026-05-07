Sischa Widya Maharani
Kamis, 7 Mei 2026 | 16.47 WIB

Bintang Reply 1988 Ryu Hye Young Siap Ramaikan Drama Moving 2 dengan Karakter Baru

JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari drama Korea populer Moving, bintang Reply 1988 Ryu Hye Young dipastikan bergabung dalam musim kedua serial original Disney+ tersebut.
 
Menurut laporan media Korea IZE pada 6 Mei 2026, Hye Young akan mengambil salah satu peran utama dalam Moving 2. 
 
Kehadirannya disebut akan menambah kekuatan jajaran pemain sekaligus memperluas universe serial tersebut.
 
Moving merupakan drama aksi superhero yang diadaptasi dari webtoon populer karya Kang Pul. 
 
Musim pertamanya sukses besar dan mencetak rekor sebagai salah satu serial original Korea Disney+ dengan jumlah penonton tertinggi.
 
Drama ini mendapat perhatian karena memadukan aksi, emosi keluarga dan cerita manusia super dengan gaya khas Korea. 
 
Kang Pul secara pribadi juga terlibat langsung dalam penulisan naskah untuk memastikan kualitas cerita tetap terjaga.
 
Di musim kedua, cerita drama ini dikabarkan akan berkembang lebih luas dengan tambahan karakter baru serta konflik yang lebih besar dibanding musim sebelumnya.
 
Ryu Hye Young sendiri dikenal sebagai aktris dengan kemampuan akting dengan pesona yang kuat. 
 
Namanya semakin dikenal publik setelah tampil dalam beberapa proyek drama dan film populer Korea.
 
Sebelum dikonfirmasi bergabung dengan Moving 2, sang aktris baru saja menyelesaikan proses syuting film Assassination(s) karya sutradara Hur Jin Ho.
 
Meski detail karakter yang diperankannya masih dirahasiakan banyak penggemar penasaran dengan peran baru yang akan dibawakan sang aktris dalam universe Moving.
 
Produksi drama Moving 2 saat ini masih berlangsung dan menargetkan penayangan perdana pada tahun 2027 mendatang.
 
Dengan bergabungnya Ryu Hye Young, antusiasme penggemar terhadap musim kedua Moving pun semakin meningkat.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
