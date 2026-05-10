Bagaimana Lim Ji Yeon dapat Beradaptasi? Saksikan Kisahnya di Drama My Royal Nemesis

JawaPos.com - Kini aktris Korea Lim Ji Yeon makin bersinar, ditambah dengan aktingnya dalam drama berjudul My Royal Nemesis yang semakin mempesona.

Dikutip dari Soompi, Minggu (10/5), memerankan karakter Shin Seo Ri, ia Nampak dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan modern, dimana episode selanjutnya tayang pada 9 Mei pukul 21.50 KST.

Sebagai Shin Seo Ri, ia merupakan seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon.

Dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme, Heo Nam Jun berperan sebagai Cha Se Gye, seorang pewaris chaebol yang kejam.

Pada episode pertama, Shin Seo Ri memutuskan untuk bertahan hidup di zaman modern setelah tiba-tiba terbangun di tahun 2026.

Setelah memilih Cha Se Gye sebagai seseorang yang cukup kuat untuk melindunginya sebagai tombak dan perisai pribadinya, Shin Seo Ri mendekatinya untuk meminta bantuan.

Bahkan berhasil menyelamatkan nyawanya ketika dia secara naluriah merasakan niat membunuh yang ditujukan kepadanya.

Dalam foto-foto terbaru dari episode kedua drama yang akan datang, Shin Seo Ri tampaknya telah beradaptasi dengan kehidupan di Korea modern.

Nampak Seo Ri bersembunyi di balik sofa dan menunggu Se Gye, setelah berhasil melewati pengawalan ketatnya.