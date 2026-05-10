Penuh Amarah, Go Youn Jung Menghadapi Ibunya di Drama We Are All Trying Here

JawaPos.com - Pesona akting Go Youn Jung memang tak perlu diragukan, terutama saat berperan di drama Korea We Are All Trying Here.

Dikutip dari Soompi, Minggu (10/5), drama ini menghadirkan kisah Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan), seorang calon sutradara film dengan teman-teman yang sukses, namun percaya hidupnya tidak berjalan lancar.

Diliputi kesedihan, iri hati, dan kecemburuan, ia memulai perjalanan untuk mencari kedamaian, drama ini makin seru untuk disaksikan.

Di episode sebelumnya, Byun Eun Ah (Go Youn Jung) terlihat berjuang dengan trauma karena ditinggalkan oleh ibunya, Oh Jung Hee (Bae Jong Ok).

Setelah meninggalkan suami dan putri kandungnya tanpa ragu sedikit pun, Oh Jung Hee menggantikan keluarganya dengan suami baru dan putri tiri yang lebih cemerlang,.

Makin miris, ia juga diketahui meninggalkan Byun Eun Ah dengan luka dan kekecewaan yang tak terhapuskan.

Untuk episode selanjutnya, Byun Eun Ah akhirnya menghadapi traumanya secara langsung saat ia berhadapan dengan Oh Jung Hee, yang telah mempercantik masa lalu dengan kebohongan.

Emosi Byun Eun Ah akhirnya meledak, melepaskan semua kemarahan dan rasa sakit yang telah dipendamnya hingga saat ini.

Yang perlu diperhatikan, semua emosi penuh air mata yang ditunjukkan Oh Jung Hee selama pidato penerimaan penghargaan tidak terlihat sama sekali.