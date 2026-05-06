Siap-siap, Yoon San Ha ASTRO Rilis Jadwal Comeback untuk NO REASON

JawaPos.com – Memiliki segudang talenta, penyanyi yang juga anggota boygrup ASTRO, Yoon San Ha, akan comeback loh.

Dilansir dari Soompi, Rabu (6/5), bertajuk NO REASON, tentunya ia siap memukau hati para penggemar setianya

Tepatnya pada 4 Mei, Yoon San Ha secara resmi mengumumkan rencana comeback-nya akhir bulan ini, yang membuat antusias.

Menurut jadwal, pada 6 Mei mendatang ia akan membuka pre-order untuk album baru yang telah dinanti ini

Rencananya, penyanyi ini akan kembali dengan mini album solo ketiganya NO REASON dan lagu utamanya IDK ME pada 20 Mei pukul 18.00 KST.

Yoon San Ha sendiri juga membuktikan bakat aktingnya melalui drama My Girlfriend is the Man yang memikat penggemar.

Yoon San-ha diketahui lahir 21 Maret 2000, ia juga dikenal sebagai Sanha yang berprofesi sebagai penyanyi dan aktor Korea Selatan di bawah label Fantagio.

Ia merupakan anggota boy grup Korea Selatan Astro dan merupakan anggota sub-unitnya Moonbin & Sanha.

Yoon diterima sebagai trainee Fantagio iTeen pada 16 Desember 2012, yang akhirnya debut sebagai anggota ASTRO pada tahun 2016.