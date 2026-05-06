Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 6 Mei 2026 | 14.58 WIB

Siap-siap, Yoon San Ha ASTRO Rilis Jadwal Comeback untuk NO REASON

Yoon San Ha. Sumber foto: Soompi - Image

Yoon San Ha. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Memiliki segudang talenta, penyanyi yang juga anggota boygrup ASTRO, Yoon San Ha, akan comeback loh.

Dilansir dari Soompi, Rabu (6/5), bertajuk NO REASON, tentunya ia siap memukau hati para penggemar setianya

Tepatnya pada 4 Mei, Yoon San Ha secara resmi mengumumkan rencana comeback-nya akhir bulan ini, yang membuat antusias.

Menurut jadwal, pada 6 Mei mendatang ia akan membuka pre-order untuk album baru yang telah dinanti ini

Rencananya, penyanyi ini akan kembali dengan mini album solo ketiganya NO REASON dan lagu utamanya IDK ME pada 20 Mei pukul 18.00 KST.

Yoon San Ha sendiri juga membuktikan bakat aktingnya melalui drama My Girlfriend is the Man yang memikat penggemar.

Yoon San-ha diketahui lahir 21 Maret 2000, ia juga dikenal sebagai Sanha yang berprofesi sebagai penyanyi dan aktor Korea Selatan di bawah label Fantagio.

Ia merupakan anggota boy grup Korea Selatan Astro dan merupakan anggota sub-unitnya Moonbin & Sanha.

Yoon diterima sebagai trainee Fantagio iTeen pada 16 Desember 2012, yang akhirnya debut sebagai anggota ASTRO pada tahun 2016.

Pada bulan Juli 2018, Yoon terpilih sebagai pembawa acara bersama Umji GFriend untuk acara bincang-bincang yang berfokus pada remaja Yogobara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jaehyun NCT Comeback Cepat Usai Wamil dengan Adakan Tur Fanmeeting di Beberapa Negara Asia - Image
Entertainment

Jaehyun NCT Comeback Cepat Usai Wamil dengan Adakan Tur Fanmeeting di Beberapa Negara Asia

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.18 WIB

Tuai Prestasi, XngHan & Xoul Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan ‘Glow’ - Image
Music & Movie

Tuai Prestasi, XngHan & Xoul Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan ‘Glow’

Senin, 4 Mei 2026 | 14.13 WIB

Telah ditunggu, ALPHA DRIVE ONE Mengawali Comeback Pertama Mereka dengan No School Tomorrow - Image
Entertainment

Telah ditunggu, ALPHA DRIVE ONE Mengawali Comeback Pertama Mereka dengan No School Tomorrow

Kamis, 30 April 2026 | 16.34 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore