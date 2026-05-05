Jaehyun NCT Comeback Cepat Usai Wamil dengan Adakan Tur Fanmeeting di Beberapa Negara Asia

Jaehyun NCT (Instagram @jeongjaehyun)
JawaPos.com – Jaehyun dipastikan akan segera menggelar tur fan meeting setelah menyelesaikan wajib militernya.
Idola dari grup NCT tersebut baru saja menyelesaikan tugas negara pada awal Mei 2026. Keputusan ini menunjukkan kesiapannya untuk kembali aktif di industri hiburan.
Dikutip dari akun Instagram @ngekonser pada Selasa (5/5), Tur fan meeting bertajuk ‘MONO' akan menjadi proyek pertama Jaehyun setelah kembali dari wajib militer.
Pengumuman tersebut disampaikan hanya sehari setelah kepulangannya. Hal ini menarik perhatian penggemar karena menunjukkan aktivitas cepat setelah masa hiatus.
Dalam rangkaian tur tersebut, Jaehyun dijadwalkan mengunjungi beberapa kota besar di Asia. Kota-kota yang masuk dalam daftar antara lain Seoul, Makau, Jakarta, Bangkok, dan Taipei. Kehadiran di berbagai negara ini menandakan jangkauan penggemarnya yang luas.
Untuk Indonesia, acara bertajuk ‘JAEHYUN FAN-CON MONO in Jakarta' akan digelar di Tennis Indoor Senayan. Jadwal pelaksanaan ditetapkan pada pertengahan Juni 2026. Lokasi ini dipilih karena kapasitasnya yang mampu menampung ribuan penggemar.
Tiket untuk acara tersebut akan dijual dalam beberapa kategori dengan rentang harga yang beragam.
Harga tiket dimulai dari kisaran Rp1 juta hingga Rp3 juta, belum termasuk pajak dan biaya tambahan. Penjualan akan dibuka lebih awal untuk anggota resmi sebelum dilanjutkan ke penjualan umum.
Selain itu, promotor juga menawarkan sejumlah keuntungan bagi pemegang tiket tertentu. Fasilitas seperti akses soundcheck diberikan untuk kategori tiket utama dan sebagian kategori lainnya.
