Logo JawaPos
Entertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 30 April 2026 | 16.34 WIB

Telah ditunggu, ALPHA DRIVE ONE Mengawali Comeback Pertama Mereka dengan No School Tomorrow

ALPHA DRIVE ONE . (Soompi)

JawaPos.com - Boygrup Korea ALPHA DRIVE ONE belakangan ini mencuri perhatian penggemar, dimana mereka berencana akan comeback.

Dilansir dari Soompi, Kamis (30/4), dengan karya-karya mereka yang spektakuler tentunya comeback ini sudah dinanti penggemarnya

Pada tanggal 30 April tengah malam KST, grup BOYS II PLANET secara resmi mengumumkan tanggal dan detail untuk comeback pertama mereka.

Menariknya, ALPA DRIVE ONE akan kembali dengan single pembuka mereka ‘No School Tomorrow pada tanggal 26 Mei pukul 6 sore KST.

ALPA DRIVE ONE atau ALD1 dikenal sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk melalui acara kompetisi realitas Mnet, Boys II Planet.

Melejit dalam waktu singkat, grup ini dikelola oleh WakeOne, grup ini terdiri dari delapan anggota: Junseo, Arno, Leo, Geonwoo, Sangwon, Xinlong, Anxin, dan Sanghyeon. M

Kabarnya mereka debut pada 12 Januari 2026 dengan extended play (EP) Euphoria dan akan berpromosi di bawah kontrak lima tahun.

Nama grup ini  dimaksudkan untuk mewakili ambisi grup, yaitu Alpha untuk berjuang menuju keunggulan, Drive untuk semangat dan momentum, One sendiri menandakan persatuan sebagai satu tim.

Nama grup dan susunan akhir delapan anggota, diumumkan oleh pembawa acara Kim Jae-joong selama final

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore